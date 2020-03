Número de mortes sobe para 14. Portugal tem 1600 infetados por Covid-19

© Joseph Prezioso/AFP

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou os números de infetados pelo novo coronavírus em Portugal. O país conta agora com 1600 casos de infeção pela Covid-19. O número de vítimas mortais subiu para 14.

O boletim da DGS deste domingo refere que cinco pessoas já recuperaram do novo coronavírus. Há ainda 1152 pessoas que agradam o resultados das análises laboratoriais.

Marta Temido revelou que o "pico" da pandemia deverá ocorrer em Portugal no dia 14 de abril. A ministra da saúde revelou que na próxima semana haverá um "novo modelo" para as análises dos doentes com a Covid-19, com data marcada para quinta-feira.

A governante garantiu que se está a trabalhar na aquisição de mais testes e materiais para a "correta implementação da nova abordagem".

Os países mais afetados são a China, onde começou o surto, com mais de 81 mil infetados e 3.265 mortes. De seguida aparecem países europeus, onde se localiza o epicentro da pandemia. A Itália conta com 53.578 infetados e quase cinco mil vítimas mortais, enquanto que a Espanha tem 25.496 casos confirmados e 1.381 mortes.

No sábado, a Itália registou mais 793 mortos por covid-19, um número recorde em 24 horas.