Número de mortos com Covid-19 na Misericórdia de Alcáçovas sobe para 14

Casal de idosos que recupera de Covid-19 (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Por Lusa 01 Janeiro, 2021 • 12:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de óbitos no surto de Covid-19 no lar da Misericórdia de Alcáçovas, concelho de Viana do Alentejo (Évora), subiu para 14, com a morte de mais quatro utentes, revelou esta sexta-feira o provedor da instituição.

O responsável, João Penetra, explicou à agência Lusa que dois dos utentes, um homem e uma mulher, morreram na quinta-feira e que os outros dois, igualmente um homem e uma mulher, morreram já esta sexta-feira.

"Infelizmente, temos a lamentar mais estas quatro mortes", de idosos que estavam "debilitados e que não resistiram" à doença provocada pelo SARS-CoV-2, lamentou.

As quatro mais recentes mortes associadas à Covid-19 neste lar juntam-se aos dois óbitos ocorridos na quarta-feira, aos cinco registados no dia anterior e aos outros três ocorridos, um em cada dia, na segunda-feira, sábado e há uma semana.

Também o número de pessoas que já ficaram infetadas pelo SARS-CoV-2 no lar da Misericórdia de Alcáçovas subiu para 102, por ter sido detetado, na quinta-feira, mais um utente positivo, indicou o provedor.

Até ao momento, foi infetado um total de 69 idosos do lar, existindo mais de 50 casos ativos, alguns deles hospitalizados em Évora, assinalou.

Quanto aos funcionários, sublinhou, são 33 os que estão infetados e a cumprir quarentena e outros oito encontram-se em isolamento profilático.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.806.072 mortos resultantes de mais de 82,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6906 pessoas dos 413.678 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19