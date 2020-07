Número de mortos do surto em lar de Reguengos de Monsaraz sobe para oito

© Pixabay

O número de mortos do surto de covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz (Évora) subiu para oito, com os óbitos de mais duas utentes, uma de 94 e outra de 92 anos, informou esta quinta-feira o município.

No comunicado divulgado esta quinta-feira, com os mais recentes dados sobre a situação epidemiológica do concelho, a câmara municipal indicou que, ao final da tarde de quarta-feira, morreu uma idosa, de 94 anos, infetada com covid-19 e que se encontrava no lar da Fundação Maria Inácia Perdigão Silva (FMAIVPS).

Já na madrugada desta quinta-feira, acrescentou, morreu uma utente da mesma instituição, de 92 anos, que se encontrava internada no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).