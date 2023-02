Número de mortos na Turquia continua a subir, "satisfação aumentou muito" com semana de 4 dias e outros destaques TSF

© Omar Haj kadour/AFP

A manhã informativa da TSF desta terça-feira fica marcada pela destruição causada pelos sismos na Turquia e na Síria. São já mais de cinco mil mortos e 19 mil feridos, sendo que a OMS estima que 23 milhões de pessoas poderão vir a ser afetadas pela tragédia. Portugal vai enviar 53 operacionais da Proteção Civil, INEM, GNR e sapadores bombeiros, acompanhamentos por seis cães, para as operações de busca e salvamento.

Destaque também para a semana de quatro dias. Há cerca de três meses, a 360imprimir.pt tomou a decisão de tornar o trabalho 100% remoto e implementar, a nível experimental, a semana de quatro dias, com o aumento de uma hora de trabalho diário. Durante estes meses, a empresa estudou vários indicadores, como a satisfação e a produtividade (entre outros), e concluiu que, com este modelo, 83% dos colaboradores afirmou passar mais tempo com a família e com os amigos.

Esta terça-feira assinala-se o Dia Europeu da Internet Mais Segura. A PSP recebeu mais de 36.000 queixas de burla informática e nas comunicações nos últimos quatro anos, tendo este tipo de crime aumentado 20% em 2022, ano em que se destacou a fraude "Olá pai, olá mãe".

Numa altura em que o PSD de Luís Montenegro admite pedir eleições legislativas antecipadas depois das europeias, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, considera "um erro" dissolver a Assembleia da República ao sabor das sondagens ou de resultados "eleitorais de segunda ordem". A resposta segue para o maior partido da oposição, mas também para o Presidente da República, que tem a "bomba atómica" da dissolução nas mãos.

A chuva está de regresso. Os distritos de Faro e Beja estão esta terça e quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Moscovo registou este ano um dos janeiros mais sombrios da sua história recente, com o sol a brilhar durante apenas 21 horas ao longo do mês.