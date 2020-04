Número de mortos sobe para 687. Covid-19 já infetou 19685 em Portugal

Mulheres são mais infetadas, mas homens têm menor taxa de sobrevivência à Covid-19 © Miguel Riopa/AFP

Por TSF 18 Abril, 2020 • 13:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal regista, este sábado, 687 mortes pelo novo coronavírus, um aumento de 30 vítimas mortais nas últimas 24 horas. Trata-se de um aumento percentual de 4,6.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda 663 novos casos de infeção, representando uma subida de 3,5%, o que eleva para 19685 o número total de doentes no país.

Até ao momento, 610 pessoas contagiadas conseguiram recuperar da doença, mais 91 relativamente ao último balanço.

O relatório da DGS mostra que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (393), seguida pelo Centro (157), e pela região de Lisboa e Vale Tejo (124). No Algarve, há nove mortes registadas e nos Açores são quatro. Madeira e Alentejo continuam sem registar vítimas mortais da Covid-19.

A mortalidade continua a ser mais acentuada nos homens, uma vez que das 687 mortes, 348 são no género masculino. Quanto ao número de casos de infeção, são as mulheres as mais vulneráveis, com 11655 doentes confirmadas.

Há ainda 1253 pessoas internadas, 228 das quais em unidades de cuidados intensivos, segundo informações reportadas pelos Hospitais, Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas. A maioria dos doentes contagiados está a recuperar em casa.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19