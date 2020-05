Número de pessoas controladas na fronteira com Espanha subiu 30%

Vila Verde de Ficalho, 20/3/2020 - Agentes do SEF durante a colocação do novo posto fixo na fronteira que liga Vila Verde de Ficalho e Rosal de la Fronteira (Espanha) através do IP8. Este é um dos nove pontos de ligação rodoviária com o país vizinho que permanecem abertos mas controlado por forças policiais de ambos países, como medida de contenção da propagação do Covid-19. Já há seis mortes e 1020 casos confirmados de coronavírus em Portugal, anunciou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS). O país está desde a meia-noite de ontem em estado de emergência. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Lusa 12 Maio, 2020 • 22:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de pessoas controladas nos postos de fronteira com Espanha aumentou 30% no terceiro período do estado de emergência, entre 18 de abril a 02 de maio, em relação ao período anterior, segundo um relatório hoje divulgado.

O relatório sobre o terceiro período do estado de emergência indica que, entre 18 de abril e 02 de maio, foram controlados 84.543 passageiros nos postos de fronteira com Espanha, significando uma subida de 30,3% face ao período anterior do estado de emergência, entre 03 e 17 de abril, que registou 64.862 passageiros.

Segundo o documento entregue na Assembleia da República, 356 pessoas não foram autorizados a entrar em Portugal durante o terceiro período do estado de emergência.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras está a fazer o controlo das fronteiras terrestres com Espanha desde as 23:00 do dia 16 de março em nove pontos de passagem autorizada devido à pandemia de covid-19.

Os pontos de fronteira em funcionamento são Valença-Tuy, Vila Verde da Raia-Verín, Quintanilha-San Vitero, Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro, Termas de Monfortinho-Cilleros, Marvão-Valência de Alcântara, Caia-Badajoz, Vila Verde de Ficalho-Rosal de la Frontera e Vila Real de Santo António-Ayamonte.

No âmbito do controlo das fronteiras, estão impedidas as deslocações turísticas e de lazer entre os dois países, sendo apenas permitida circulação de transportes de mercadorias e de trabalhadores transfronteiriços.

Portugal esteve 45 dias em estado de emergência, entre 19 de março e 02 de maio, para fazer face à covid-19, estando desde 03 de maio em situação de calamidade.