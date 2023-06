"Números preocupantes." Incidentes de cibersegurança registam "aumento contínuo"

Os crimes de burla informática aumentaram © Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

Por Rúben de Matos 14 Junho, 2023 • 08:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os incidentes de cibersegurança em Portugal registam uma "tendência de aumento contínuo". O Centro Nacional de Cibersegurança afirma que os números "são preocupantes", nomeadamente porque mais de metade dos incidentes aconteceram por erro humano.

"Em 2022, esse crescimento foi de 14%. Verificamos também um crescimento de crimes tipificados na lei do cibercrime registados pelas autoridades policiais, aqui da ordem dos 48%", disse Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, em declarações à TSF.

Ouça as declarações de Lino Santos 00:00 00:00

"Mais de metade dos incidentes em 2022 foram de phishing", acrescentou. O coordenador sublinhou ainda os crimes de burla informática.

Os números preocupam o Centro Nacional de Cibersegurança, que destaca "alguns desafios" na administração pública, principalmente em ter recursos humanos disponíveis nesta área.

"A resposta que que nós temos no Centro Nacional de Cibersegurança é uma aposta na requalificação e no projeto que temos financiado pelo PRR, criar uma academia de cibersegurança apostada na requalificação de recursos humanos existentes, quer no público, quer no privado", sublinhou Lino Santos.

Lino Santos explica que a solução passa pela aposta na requalificação. 00:00 00:00

A conferência do Centro Nacional de Cibersegurança - "Mais Confiança" - começa esta quarta-feira no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Segundo Lino Santos, até sexta-feira serão abordados temas de cibersegurança em "diferentes ângulos".