"Nunca falámos sobre isso." Autarquias de Lisboa não se reuniram para preparar JMJ

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras diz que não houve reuniões entre os autarcas da grande Lisboa para preparar a Jornada Mundial da Juventude.

"Nunca falámos sobre isso", assegura Isaltino de Morais em declarações à TSF esta quarta-feira, no Jornal da Jornada Mundial da Juventude, apontado como normal o facto de as autarquias metropolitanas raramente falarem umas com as outras.

"Acho que era natural que o presidente da câmara de Loures, Cascais, Oeiras, etc, pudessem falar sobre isso, mas normalmente nunca falam, nunca foi preciso, pelos vistos. Tem a ver com o comportamento normal dos municípios."

Ouça aqui as declarações de Isaltino Morais entrevistado por Fernando Alves 00:00 00:00

"Somos uma área metropolitana, é uma espécie de associação forçada", considera. "Temos 17 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, cada um funciona como entende (...) As vezes até um milagre como é que as coisas funcionam."

Isaltino Morais revela ainda que todos os dias surgem problemas associados à organização da Jornada Mundial da Juventude, por isso "cada dia aumenta o custo".

Ouça aqui o Jornal da Jornada Mundial da Juventude