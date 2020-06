Nunca se viu nada assim. Portugal já tem 590 mil estrangeiros

© Carlos Manuel Martins / Global Imagens

Portugal fechou o último ano com mais 110 mil estrangeiros a viver legalmente no país.

Os números são revelados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no seu relatório anual referente a 2019, e confirmam um número recorde que ultrapassa largamente o meio milhão de pessoas com autorização de residência.

O relatório recorda que há quatro anos que Portugal regista cada vez mais estrangeiros a viver no país mas 2019 teve um aumento ainda maior do que em 2016, 2017 e 2018.

Foram mais 110 mil pessoas, elevando 22,9% o total de estrangeiros para 590 mil.

Nunca o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que existe desde 1976, registou um número tão elevado de residentes com passaportes de outras nacionalidades.

Ao todo foram dados 129 mil novos títulos de residência.

No topo da lista de nacionalidades estão os brasileiros (151.304 ou 25,6%). Seguem-se os cabo-verdianos (37.436 ou 6,3%).

Em terceiro lugar há uma nova nacionalidade que subiu dois lugares nesta lista. A terceira comunidades estrangeira a viver em Portugal vem a partir de agora do Reino Unido (34.358 ou 5,8%).

Seguem-se, por ordem decrescente, no top 10, os romenos, ucranianos, chineses, italianos, franceses, angolanos e guineenses.

Finalmente, dos 590 mil estrangeiros a viver em Portugal quase metade, 260 mil, residem no distrito de Lisboa.

O segundo distrito com mais estrangeiros é o Algarve com 92 mil, seguido de Setúbal com 52 mil. Só depois surge o Porto com 42 mil.