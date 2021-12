O alerta de Marcelo para a saúde mental, novos testes para polícias e outros destaques TSF

© Mário Cruz/Lusa

"A saúde mental tem sido tempo demais o irmão pobre da saúde em Portugal." Foi assim que o Presidente da República fechou um texto de opinião, publicado esta quinta-feira no jornal Público. Após o alerta, Miguel Xavier, coordenador nacional do plano de saúde mental, em declarações à TSF, comentou com satisfação as palavras do chefe de Estado.

Também há novidades no recrutamento dos futuros polícias. A partir de 2022, o processo passa a incluir testes de personalidade para despistar eventuais ligações à extrema-direita ou comportamentos contrários ao Estado de Direito, segundo a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI). Entretanto, o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Acácio Pereira, admite não compreender como é que os novos critérios para recrutamento nas polícias, com testes de personalidade, servem para despistar eventuais ligações à extrema-direita

Durante a manhã de quinta-feira, o Ministério da Saúde informou que os autotestes podem ser realizados para aceder a atividades ou estabelecimentos para os quais passa a ser exigido um teste Covid-19 negativo, desde que feitos no local mediante supervisão, até 2 de janeiro. Em resposta a este recuo por parte do Executivo, Daniel Serra, presidente da PRO.VAR - Associação Nacional de Restaurantes, aplaude a decisão e anuncia o cancelamento do protesto que estava marcado para o Natal e o Ano Novo.

Dos 22 cabeças de lista do PS às eleições legislativas, 11 são governantes, ou seja, metade. E dos 69 ministros e secretários de Estado, 31 são candidatos a deputados a 30 de janeiro. Ana Catarina Mendes defendeu, entrevistada por Fernando Alves, na Manhã TSF desta quinta-feira, que as listas do PS às legislativas "são listas com pessoas que já têm experiência, têm provas dadas", e que a inclusão de vários governantes do Executivo socialista prende-se com o facto de a legislatura ter sido "interrompida a meio", o que "ninguém desejava", no meio de uma pandemia.

Está previsto para sábado, dia de Natal, o lançamento do novo telescópio espacial da NASA, James Webb. Em declarações à TSF, a astrónoma Catarina Alves Oliveira fala de uma verdadeira "máquina do tempo", que há de levar o homem a saber muito mais sobre as origens do universo, em concreto, as primeiras estrelas, as primeiras "fontes de luz" do universo.

Esta quinta-feira, o Instituto Nacional de Estatística divulgou o saldo orçamental registou um excedente de 3,5% do Produto Interno Bruto no 3.º trimestre do ano, o que compara com um défice de 4,2% no período homólogo. A previsão do Governo aponta para um défice orçamental de 4,3% do PIB em 2021.