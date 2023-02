O alerta de Marcelo sobre ano letivo, o tesouro nacional no rio Lima e outros destaques TSF

Marcelo Rebelo de Sousa © Tiago Petinga/Lusa

Por TSF 01 Fevereiro, 2023 • 20:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com o ano letivo a quase "mais de meio" da sua totalidade, o Presidente da República pede que se avalie se este já está "substancialmente perdido ou não" após as sucessivas greves de professores.

No Algarve, a taxa de abandono escolar está nos 20% e a taxa de insucesso está acima dos 70% nalguns concelhos, como é o caso de Albufeira, Lagos ou Lagoa.

Há mais uma piroga monóxila pronta para juntar-se ao acervo de tesouros nacionais. Encontrada no rio Lima, foi recolhida no sábado e segue para o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS).

A Federação Nacional dos Médicos vai avançar com uma greve nacional a 8 e 9 de março depois de,, diz, não ter alternativa após a conclusão, esta tarde, de mais uma ronda negocial com o Ministério da Saúde.

O PS vai votar a favor da proposta do BE para a constituição de uma comissão de inquérito sobre a TAP, mas não a do Chega.

A Comissão de Transparência chumbou o levantamento da imunidade parlamentar a Catarina Martins., com votos de PS, PSD, PCP e Bloco de Esquerda.

Trinta "simpatizantes do Benfica e do Sporting" alegadamente envolvidos em confrontos foram detidos no âmbito de uma operação de "grande envergadura" na área da Grande Lisboa e na margem sul do Tejo, segundo a PSP.

"Foi como encontrar uma agulha num palheiro", mas as autoridades australianas conseguiram mesmo encontrar uma cápsula minúscula com níveis de radiação perigosos para a saúde humana, que tinha sido perdida durante o transporte, algures numa estrada no oeste da Austrália.

Depois de 12 anos ao serviço do Benfica, André Almeida e as águias acertaram a rescisão do contrato que os ligava.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou pesar pela morte de Cleonice Berardinelli, sublinhando o seu "lugar destacadíssimo" entre os estudiosos brasileiros da literatura portuguesa.