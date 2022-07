Incêndio em Murça. "Há quem recuse sair de casa" e "não há meios para evitar drama humano"

© Lusa

Por Guilherme de Sousa com Rui Tukayana 18 Julho, 2022 • 16:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Câmara de Murça, Mário Artur Lopes, faz um apelo à Proteção Civil para que envie mais meios para combater o incêndio que está a lavrar junto a zonas habitacionais.

"Não há meios suficientes para evitar um drama humano, um drama material", lamenta Mário Artur Lopes, que deixa um apelo ao comando nacional da Proteção Civil.

Ouça as declarações de Mário Artur Lopes à TSF. 00:00 00:00



"Apelo que mandei meios para Murça porque estamos aqui no meio do fogo, as pessoas tem casas a arder. Há pessoas que não querem ser retiradas", lamenta, sublinhando que todos no local "estão desiludidos".

O distrito de Vila Real é a esta hora o mais fustigado pelos incêndios. Há fogos ativos em Chaves, Vila Real e em Murça. Neste concelho, de acordo com o autarca, a situação é grave.

No local estão mais de 200 operacionais, apoiados por 69 veículos e quatro meios aéreos. ​​​