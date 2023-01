O altar da discórdia, corrupção na mira de nova bastonária dos advogados e outros destaques TSF

© Leonardo Negrão/Global Imagens

A oposição socialista na Câmara de Lisboa queixa-se da falta de informação sobre a Jornada Mundial da Juventude. No Fórum TSF, Pedro Anastácio adianta que o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP pediram as estimativas de custos do evento e, até agora, a autarquia de Lisboa ainda não forneceu esses dados.

A pensar no futuro, o autarca de Loures, Ricardo Leão, afirma que, depois da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o concelho ganha uma frente ribeirinha, mas considera que não tem nada a ver com os gastos do altar-palco.

Já a Associação República e Laicidade considera que os equipamentos foram "inaceitavelmente encomendados pela igreja católica" e lembra que "uma câmara municipal portuguesa não pode incluir cerimónias religiosas nas suas atividades nem incentivar à presença nas mesmas".

A Ordem dos Advogados tem uma nova bastonária, que tomou posse no dia anterior à abertura do novo ano judicial. O caderno de encargos é pesado. Já lhe chamaram a bastonária comunista, ou a advogada sindicalista. Fernanda de Almeida Pinheiro é a convidada desta semana do programa Em Alta Voz.

Portugal é um dos poucos países europeus que vai escapar à recessão. A previsão otimista é da agência financeira Moody's numa análise aos países da zona euro no atual contexto da "crise energética e geopolítica".

O tempo frio com temperaturas mínimas baixas vai continuar em Portugal continental pelo menos até quinta-feira. Foi emitido pelo IPMA aviso amarelo para todos os distritos do continente para sábado e domingo.

O Governo dá, esta sexta-feira, ordem para a avançar com a mais recente expansão do Metro de Lisboa. A linha vermelha, que liga o aeroporto a São Sebastião, vai ter, nos próximos quatro anos, mais quatro estações: Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara. A mais polémica das obras será a estação de Campo de Ourique, que ficará situada por baixo do Jardim da Parada. Para montar o estaleiro, vão ser arrancadas seis árvores e os moradores estão preocupados com a integridade do "único jardim do bairro".

A Tuna da Universidade Sénior de Amarante tem andado, este mês de janeiro, a cantar as janeiras aos mais velhos do concelho, que vivem sozinhos ou isolados. A TSF assistiu ao momento.

A maior parte dos 37 Leopard portugueses, que foram comprados em segunda mão aos Países Baixos, em 2008, estão no "nível vermelho" de operacionalização, de acordo com a escala utilizada pela NATO para perceber quais são os equipamentos disponíveis a serem utilizados.

Uma equipa de escavação egípcia descobriu um sarcófago intacto que continha uma múmia coberta de folhas de ouro, num poço com 15 metros na região de Gisr el Mudir, na necrópole de Saqqara, localizada a sul do Cairo.