O altar-palco de 4,2 milhões, plano para pessoas sem-abrigo devido ao frio e outros destaques TSF

O presidente Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas

A manhã informativa da TSF desta quarta-feira ficou marcada pela construção do altar-palco para a Jornada Mundial da Juventude, que irá custar 4,2 milhões de euros à autarquia de Lisboa. Carlos Moedas admite que sabia que a obra "ia ficar muito cara". Já Marcelo Rebelo de Sousa refere que servirá para "outro tipo de eventos" no futuro.

Os dias de frio vão continuar. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa lançou o plano de contingência da cidade no Pavilhão Municipal Manuel Castel Branco, onde funcionará o Dispositivo Integrado de Apoio às Pessoas em Situação Sem-Abrigo (DIAPSSA). Por outro lado, no Porto haverá um reforço dos apoios para os que vivem na rua, mas não haverá plano de contingência.

Em destaque estão também os problemas nos serviços da Microsoft e da Vodafone.

A Ordem dos Médicos pediu a revogação da criação de um curso de Medicina na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, aprovada de forma condicionada pela agência de acreditação do ensino superior.

O Governo retoma a iniciativa "Governo mais próximo", que foi interrompida no início da pandemia da Covid-19, depois de apenas uma reunião em Bragança. Os ministros e secretários de Estado estão esta quarta-feira em Castelo Branco.

A Alemanha autorizou o envio de carros de combate Leopard 2 de fabrico alemão para os militares ucranianos combaterem a invasão russa e aprovou os pedidos de outros países no mesmo sentido.

Foi há quase 20 anos que o Airbus A380 entrou ao serviço. No entanto, rapidamente tornou-se muito grande e caro para as companhias aéreas devido aos seus quatro motores. Depois de ser lançado em 2005, foram apenas construídos 251 A380 e a produção foi encerrada no final de 2021. Apesar de ainda cruzarem os céus, várias destas aeronaves já foram recicladas. Mas como é que se faz a reciclagem do maior avião comercial do mundo?