O ataque à vila de Palma, uma demissão controversa na TAP e novidades na vacinação

Entre os assuntos que definiram a manhã desta quarta-feira está o ataque à vila de Palma, em Moçambique, que provocou centenas de mortes e foi reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico. A ativista Jasmine Opperman acusa o Governo moçambicano de nada fazer, apesar de saber que a vila iria ser atacada.

Em destaque também o caso da demissão do diretor de operações de voo da TAP. Carlos Damásio foi dispensado do cargo depois de alertar para riscos de segurança motivados pela reestruturação.

Na ordem do dia estão as novidades do plano de vacinação contra a Covid-19, anunciadas pelo coordenador da task force, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo. Ficamos a saber que a primeira fase do plano termina a 11 de abril e que a vacinação em massa vai incluir autoagendamento de forma digital.

Continua a atingir Portugal a perigosa massa de ar vinda do Norte de África, que deixou o céu amarelado por todo o país. A Direção-Geral da Saúde (DGS) aconselha crianças, idosos e doentes com problemas respiratórios e cardiovasculares a ficarem em casa enquanto estas poeiras permanecerem no ar.

A TSF dá-lhe ainda a conhecer o aumento da tensão política e militar no Brasil, após a demissão do ministro da Defesa e dos comandantes dos três ramos das forças armadas. Fala-se já numa tentativa de golpe por parte de Bolsonaro e há quem receie que o país caia numa ditadura.

E, finalmente, a notícia de que o Estado português foi alvo de ciberespionagem. A conclusão é do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2020.