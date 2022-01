O atlas ibérico do risco de morte por cancro

Dados do cancro do pulmão © Atlas do risco de mortalidade por cancro na Península Ibérica

Por Nuno Domingues 12 Janeiro, 2022 • 20:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro atlas do risco de mortalidade por cancro na Península Ibérica mostra que há realidades diferentes entre Portugal e Espanha, mas outras muito semelhantes.

Por exemplo, os mapas de mortes por cancro no esófago, concelho a concelho entre 2003 e 2012, revelam dados muitos semelhantes no norte de Portugal e na Galiza.

Dados do cancro do esófago © Atlas do risco de mortalidade por cancro na Península Ibérica

Noutros tipos de cancro, as cores usadas nos mapas, é avassaladora a diferença do risco de morte entre os dois países.

O atlas explicado pelo coordenador do departamento de epidemiologia do INSA, Carlos Dias 00:00 00:00

Dados do cancro do pulmão © Atlas do risco de mortalidade por cancro na Península Ibérica

O caso do cancro da próstata, com risco muito mais elevando em todo o território português, e o cancro do pulmão, que em Espanha, tem uma mortalidade muito maior.

Dados do cancro da próstata © Atlas do risco de mortalidade por cancro na Península Ibérica

Carlos Dias, o coordenador do departamento de epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, explica na TSF que no caso do cancro no esófago, há espaço para pensar em fatores comuns de risco que existem em determinadas regiões de Portugal e Espanha.

O atlas do risco de morte por cancro, na Península Ibérica resulta do trabalho conjunto do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, de Portugal, e do Instituto Nacional de Saúde Carlos III, em Espanha.

O documento deve ser atualizado, a partir de agora, de tempos a tempos.