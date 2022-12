O aviso da Proteção Civil, o que "não passa pela cabeça" de Montenegro e outros destaques TSF

A Proteção Civil alertou para possíveis inundações © Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

É Natal, mas a chuva não dá tréguas. A Proteção Civil alertou esta sexta-feira para possíveis inundações e deslizamentos de terras face às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera de chuva, vento forte e agitação marítima para os próximos dias.

Trinta dias passaram e António Costa ainda não respondeu às questões do PSD sobre a alegada intromissão política no Banco de Portugal. Depois de audiência em Belém, Luís Montenegro diz que "não lhe passa pela cabeça" que respostas não cheguem.

Um tiroteio no centro de Paris provocou pelo menos três mortos e quatro feridos. As autoridades confirmaram a morte de mais uma pessoa, além das duas do primeiro balanço. O alerta foi dado pelas 12h00 locais (11h00 em Portugal) e um homem foi detido pela polícia.

Depois do tiroteio surgiram confrontos entre a polícia e manifestantes no centro de Paris. A gota de água foram as declarações do ministro do Interior Francês, Gérald Darmanin, que se deslocou ao local. Afirmou que o atirador "queria obviamente ir atrás de estrangeiros".

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) considerou "totalmente improcedentes" os recursos apresentados pelo ex-presidente e antigos administradores do BES à sentença do Tribunal da Concorrência no caso do prospeto do aumento de capital de maio de 2014.

Com a greve dos veterinários da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, de 19 a 30 de dezembro, podem haver algumas mudanças na mesa de Natal. Embora o peru não vá faltar, pode ser espanhol.

Há casos suspeitos de estrangeiros que podem ter viajado para Portugal para beneficiarem da gratuitidade dos serviços de saúde e a Polícia Judiciária está a investigar. É o caso de grávidas que vêm dar à luz no país. O chefe do serviço de ginecologia e presidente do conselho regional sul da Ordem dos Médicos, Alexandre Valentim Lourenço, contou à TSF que os partos das mulheres estrangeiras que são cada vez mais comuns em Portugal são também mais arriscados.

A um dia da véspera de Natal, a rede multibanco espera atingir um novo recorde de transações. No Twitter, a SIBS, empresa que gere a rede multibanco, diz que espera registar cerca de 15 milhões de transações num só dia.

La Mosca Tsé-Tsé, a banda argentina, alterou a letra da música "Muchachos, esta noche me emborracho" para falar de Maradona, de Lionel Messi, e das crianças vitimas da guerra das Malvinas. Depressa, a canção que se tornou um hino para os argentinos no Mundial 2022. O jogador do Benfica, Enzo Fernández, vai agora poder ouvi-la na praça central de San Martín, a cidade onde nasceu, cantada ao vivo pelo grupo musical de Buenos Aires, como explicou na TSF o presidente do município, Fernando Moreira, numa homenagem da localidade ao novo campeão do mundo.

Aos 19 anos, Jhon Jader Durán desperta a cobiça do Benfica depois de seis meses no Chicago Fire, clube da MLS, o principal escalão do futebol norte-americano. Na Colômbia, um antigo treinador do avançado explica à TSF porque Jhon pode brilhar como ponta-de-lança na Europa e na seleção colombiana.

O Mundial já lá vai, mas ainda dá que falar. O segundo golo do avançado Richarlison na vitória do Brasil sobre a Sérvia, na primeira jornada do Grupo G, foi eleito o melhor da competição que decorreu no Catar.