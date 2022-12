O bispo-investigador

Por Manuel Vilas Boas 08 Dezembro, 2022 • 11:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Carlos Alberto de Pinho Moreira de Azevedo nasceu em Milheirós de Poiares, no concelho da Feira, a 4 de Setembro de 1953. Desde cedo, seguiu a carreira eclesiástica nos seminários diocesanos do Porto. Foi ordenado padre, na Sé do Porto, em Julho de 1977, por D. António Ferreira Gomes. Seguiu, em Roma, estudos, sobre a história da Igreja Católica, tendo-se doutorado na Universidade Gregoriana, em 1986. Dedicou-se inteiramente à investigação, vindo a publicar, no Círculo de Leitores, sete volumes sobre "O Dicionário e História Religiosa de Portugal", com a participação de 200 especialistas. O bispo-historiador é membro da Academia Portuguesa de História.

Ouça aqui a entrevista com Carlos Azevedo na íntegra 00:00 00:00

Amante das artes, coordenou várias exposições. Foi professor na Universidade Católica, desde 1987, e vice-reitor desta instituição académica, desde 2000 a 2004. Presidiu à direcção do Centro de Estudos de História Religiosa, da UCP. Foi presidente da comissão científica para a publicação da "Documentação Crítica de Fátima", de 1998 a 2008. Colocado muito próximo da Biblioteca Vaticana, tem publicado dois livros por ano, em diversas áreas da história religiosa.

Para o Vaticano, em força

Em 4 de Fevereiro de 2005, foi nomeado bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa e porta-voz da Conferência Episcopal. Em 2010, coordenou a visita pastoral a Portugal do papa Bento XVI.

Quando se aproximava a nomeação de um novo cardeal patriarca para Lisboa, por morte de D. José Policarpo, D. Carlos Azevedo foi, subitamente, colocado no Vaticano, como Delegado Pontifício para a Cultura, no dia 11.11.2011. Reside na Santa Sé, sendo, recentemente, nomeado pelo papa Francisco, por cinco anos, para número dois do Comité Pontifício das Ciências Históricas. Espera regressar a Portugal, quando completar 74 anos, idade próxima para a resignação.

No presente livro, "Vaticano e Portugal - Questões de Governo e Pastoral", o autor analisa diferentes percursos de acontecimentos, que marcaram a Igreja de Portugal, como o período logo após a Restauração da Independência, em 1640. Vasto tempo, em que por 28 anos e por imposição da Espanha, não houve qualquer nomeação de bispos para a metrópole e as colónias.

D. Carlos Azevedo é considerado um dos mais audazes historiadores, no país. Possuidor de uma rara capacidade de comunicação é um dos mais mediáticos membros do clero católico português.