O Bolhão fechou há três anos para obras. Comerciantes anseiam por casa nova

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, aponta para o segundo semestre deste ano a reabertura do Mercado do Bolhão.



As saudades de quem lá viveu uma vida inteira são mais que muitas. O desejo de regressar à morada de sempre está bem presente nos comerciantes que fazem venda no centro comercial La Vie.

Assim que descemos as escadas rolantes, para o piso no rés-do-chão, as bancas de fruta fruta recheadas de cores e sabores saltam à vista.



Paula Viana vive do Bolhão há 37 anos, por isso considera-o o mercado da sua vida. "Lá é diferente. Aqui não estamos mal, não posso dizer isso, mas gosto mais de lá".

O rés-do-chão do centro comercial La Vie é, desde há três anos, a morada temporária de alguns comerciantes do Bolhão.



Ermelinda Monteiro quer voltar assim que possível ao sítio onde abriu negócio há mais de 40 anos, mas com mais rapidez, ainda, deseja o fim da crise.



"Nós queremos é que isto passe para os turistas voltarem e o negócio melhorar. mas também quero regressar, embora eu diga aos meus clientes que eles não comem o mercado, comem o que nós vendemos e aqui é igual".



O fim das obras no Mercado do Bolhão está apontado, pela autarquia do Porto, para o segundo semestre do ano, mas esta vendedora não está tão certa assim.



"As obras atrasam sempre um bocadinho, por isso, não sei se será mesmo este ano que acontecerá o nosso regresso. As obras já deviam era ter sido feitas... há vinte anos que era necessário".



Na banca em frente à de Ermelinda Monteiro, Manuel e Inês trocam algumas palavras. Ele é cliente de sempre dela. Manuel Mendes gostava que todas as vendedoras pudessem voltar ao velho Bolhão, mas também ele tem algumas dúvidas.



Já Inês Chaves acredita que vai para a casa nova antes do fim do ano, "apesar de haver muitas promessas e de promessa está o mundo cheiro". Quando entrar no edifício renovado espera não ser confrontada com uma versão desvirtuada.



"Eu acho que o mercado vai ficar bonito, mas não sei se não será luxo a mais. Eu acho que um mercado deve ser simples, andadeiro... não é um centro comercial".



Atrás do balcão de uma ervanária, Sandra Ferreira partilha a paixão pelo Bolhão de sempre. Sorridente, enquanto atende um casal que vem de longe para comprar um chá específico, diz que o novo Bolhão vai ser uma lufada de ar fresco.



"Aqui não vemos a luz do dia e estamos fechados entre quatro paredes. Acho que o novo Bolhão vai ser muito bonito e muito limpinho".



Luísa Silva tem um talho e tem fé que é este ano que sai deste centro comercial.



"Estou no Bolhão há mais de 50 anos. Agora é como se tivesse a casa em obras, e claro, estou morta para ver o resultado final. Acho que vamos voltar no segundo semestres. O presidente Rui Moreira prometeu. Acredito que vamos lá comer as batatas no final do ano".



Idalina Correia mira a banca de peixe, onde habitualmente faz as compras diárias. Sai de casa, na Praça do Marquês, todas as manhãs porque gosta de mercados, por isso deseja que o Bolhão não perca a sua identidade.



"Se é para ficar igual ao Bom Sucesso era melhor não terem feito nada. Aquilo já não é um mercado, é um centro comercial".



Entre uma venda e uma entrevista, a peixeira Sara Araújo também quer voltar ao sítio de sempre.



"É claro que tenho muitas saudades, mas aquilo vai ficar bonito, o projecto é maravilhoso. Vai ficar um espectáculo! O Rui Moreira não se atrevia a fazer uma coisa feia", sustenta.



Sara não acredita que será possível cumprir o prazo estipulado pelo autarca do Porto. Mas entre o espaço temporário e o definitivo, todos os minutos são contados e tocados, pela mão de um homem sentado de um banco a tocar concertina perto da estação do Bolhão.