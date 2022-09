O candidato Jaime Branco quer a Ordem dos Médicos com mais independência

Jaime Branco © DR

Jaime Branco, um dos quatro candidatos já conhecidos a bastonário da Ordem dos Médicos nas eleições do próximo ano, diz na TSF que se candidata porque a Ordem precisa de mais independência.

É uma das razões que o médico reumatologista apresenta como justificação no programa que anuncia esta quarta-feira.

O candidato a bastonário já era médico quando foi criado o Serviço Nacional de Saúde, mas nunca esteve no sistema público, em exclusividade.

Ouça aqui, na íntegra, a entrevista com Jaime Branco, conduzida por Nuno Domingues

E nota uma evolução na forma como os médicos são valorizados, no público e no privado, com o privado a ganhar alguns pontos, especialmente pelas condições de trabalho que proporciona.

Jaime Branco foi diretor da Nova Medical School até ao fim do ano passado e garante que mesmo que quisessem formar mais médicos, as escolas não tinham capacidade física para isso.

Sobre a renovação geracional dos médicos, confessa que há situações de desânimo que levam os médicos a anteciparem o fim da carreira.

Os médicos escolhem um novo bastonário no dia 13 de janeiro do próximo ano. Além de Jaime Branco, são candidatos já conhecidos Rui Nunes, Fausto Pinto e Bruno Maia.