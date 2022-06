O cerco a Severodonetsk, cabaz de compras dos portugueses emagrece e outros destaques na TSF

Aris Messinis/AFP © AFP

O 121.º dia de guerra na Ucrânia começou com a notícia de que as forças ucranianas receberam ordens para se retirar de Severodonetsk, no leste do país. A retirada das tropas da cidade "que está quase reduzida a cinzas" acontece numa altura em que o exército russo intensifica os ataques aéreos e terrestres na região de Lugansk.

Enquanto no terreno a ofensiva russa prossegue, no plano político, a Ucrânia celebra o passo dado no caminho da UE. Volodymyr Zelensky agradeceu aos chefes de Estado a decisão tomada na cimeira europeia e Portugal não foi exceção: "Portugal está connosco. Obrigado", disse o presidente ucraniano.

Por cá, o aumento da inflação, também como consequência da guerra na Ucrânia, já pesa na carteira dos portugueses. De acordo com a sondagem da Aximage para a TSF, o JN e o DN, 59% dos inquiridos, que dizem sentir o aumento dos alimentos, reduziram ou mesmo cortaram alguns produtos no carrinho das compras. Além disso, 46% dos inquiridos dão este mês nota negativa a António Costa na resposta do Governo à crise, uma perceção que piorou significativamente em relação ao mês anterior.

Também em destaque esta sexta-feira, véspera da semana da Cimeira dos Oceanos, está a entrevista com Tiago Pitta e Cunha, administrador executivo da Fundação Oceano Azul, que afirma que a natureza se tornou "escassa".

A Cimeira dos Oceanos tem lugar em Lisboa a partir da próxima segunda-feira e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defende que a Rússia não deve ser excluída desta conferência, argumentando que os países que "contribuem para os problemas têm de contribuir para as soluções".

A marcar o final desta semana está a derrota dos conservadores no Reino Unido nas duas eleições legislativas parciais de quinta-feira, num teste à popularidade de Boris Johnson junto dos eleitores, após o escândalo 'partygate' e em plena crise económica.

O desaire eleitoral levou o presidente do Partido Conservador, Oliver Dowden, a demitir-se. Já o primeiro-ministro diz-se determinado "a continuar".

Por fim, a marcar o dia está ainda a descoberta da maior bactéria do mundo. A chamada Thiomargarita magnifica, ou "magnífica pérola de enxofre" foi descoberta no arquipélago de Guadalupe, no mar das Caraíbas, e pode chegar ao tamanho de uma pestana.