O certificado verde grátis, economia a crescer e um um tiki taka viral. Os destaques da manhã TSF

Nesta quarta-feira, é notícia a obrigatoriedade de testes obrigatórios para eventos com mais de dez pessoas que não são do mesmo agregado familiar. Casamentos, batizados, aniversários e espetáculos serão sujeitos a novas regras. Saiba tudo o que muda, aqui.

É uma medida encarada como uma sentença de morte pelo setor da Cultura. A Direção-Geral da Saúde determinou a obrigatoriedade de testes ao público em eventos culturais com mais de 500 espetadores, em recinto fechado, ou mil pessoas, ao ar livre. Conheça aqui os motivos da indignação da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos.

Já a polícia acredita que será uma tarefa árdua fiscalizar eventos familiares. É preciso clarificar as normas, aumentar o efetivo... e contar com as denúncias. A TSF conta-lhe toda a história aqui.

Ainda no rescaldo da vitória da seleção portuguesa, há uma jogada que está a dar que falar. No jogo de estreia no Euro 2020, a equipa portuguesa guardou o melhor para o fim. São 33 passes consecutivos para ver e rever, e que ficarão certamente na história da competição. Veja aqui.

O Banco de Portugal, o organismo liderado por Mário Centeno, põe o PIB a crescer 4,8% este ano, o que é superior aos 4% apresentados pelo Ministério das Finanças no Plano de Estabilidade. A TSF explica-lhe aqui os motivos desta revisão em alta.

Está suspenso o diretor de Recursos Humanos da TAP, Pedro Ramos, depois do inquérito instaurado devido a um vídeo publicado nas redes sociais, onde refere um recrutamento de pessoal em Madrid. Se não conhece os pormenores da história, pode ler tudo, aqui.

O certificado digital Covid-19 já anda por aí, na internet, é gratuito, e pode ser consultado no portal SNS24 ou enviado por e-mail. Saiba tudo o que deve saber sobre o documento, aqui.

Quatro empresários e oito fiscais da Polícia Municipal foram detidos numa operação da PJ em Loures. Em causa estão crimes de corrupção passiva e ativa. Leia tudo aqui.