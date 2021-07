© Wikimedia Commons

Por Miguel Bento Laia 19 Julho, 2021 • 08:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De 19 a 25 de Julho, o Doclisboa e a SOS Racismo organizam um ciclo de cinema e debates no Padrão dos Descobrimentos, em Belém. Vários serão os filmes exibidos. A partir daí, o objetivo é levantar questões e promover o debate sobre o sujeito racializado em Portugal.

Joseph da Silva, da associação Racismo, conta à TSF que "se pretende levantar questões como a identidade, a memória, a continuidade da questão colonial e o modo como isso determina o tratamento das pessoas racializadas na sociedade portuguesa".

O evento, ao ter como pano de fundo o Padrão dos Descobrimentos, assume uma especial importância: "Queremos a partir do monumento questionar os símbolos nacionais. Se a maneira como este continua a estar exposto ao público, sem qualquer tipo de contextualização, se de alguma forma reflete a sociedade portuguesa. Se todas as pessoas que vivem cá se sentem representadas pelo simbolismo [do monumento]".

O documentário "Olhares sobre o racismo" é o primeiro a ser exibido no ciclo. Um dos seus autores, Dércio Ferreira, afirma que o cinema é uma forma dos sujeitos racializados entrarem e ocuparem um certo espaço em Portugal, que lhes é fechado.

Para o autor do documentário o cinema "é uma forma fácil e mais apelativa de comunicar para as pessoas, principalmente para os jovens".

Do cinema como arte de representação para a indústria, Dércio Ferreira alerta que ainda hoje há papéis especificamente atribuídos a atores racializados por estes terem determinadas representações sociais. Para o autor há ainda uma questão maior: "é nem sequer existirem espaços para os criativos negros entrarem".

Estas e muitas outras problemáticas vão estar em cima da mesa nos próximos dias.

Todos os filmes serão exibidos a partir das 18h00, com o debate com os autores de seguida.

O programa pode ser consultado no site do Doclisboa.