O combate à vespa asiática, seleção de futsal recebida em festa e outros destaques TSF

A TSF dedicou a manhã desta segunda-feira ao combate contra a vespa asiática. Na Marinha Grande, vão ser instaladas 300 armadilhas até abril. A Proteção Civil municipal deixou alguns conselhos à população em caso de deteção de ninhos desta espécie. Já o presidente da Federação Nacional dos Apicultores de Portugal garantiu que a proliferação da vespa asiática é já um problema de saúde pública, e pediu apoios compensatórios, bem como um programa de efetivo combate à invasora. Em Sabrosa, os apicultores lamentaram que a praga esteja fora de controlo, ameaçando a produção de mel, e alertaram que estas predadoras insaciáveis são perigosas para as pessoas e até podem matar.

Em entrevista à TSF, Sousa e Castro receia que este ano venha a ser pior. O antigo capitão de Abril tem hoje uma pequena exploração de mel em Sintra, a qual já foi atacada pela vespa asiática. As perdas já ascendem a 700 kg de mel. "A vespa asiática chegou aqui à zona de Sintra há cerca de dois anos. Toda a gente sabia que isso ia acontecer, e as medidas que foram tomadas foram relativamente chochas", explicou.

Em resposta à TSF, o Ministério da Agricultura não adiantou qualquer informação sobre o impacto destas vespas na produção de mel, mas garantiu estar atento e lembrou que existe um Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa asiática em Portugal.

Depois da conquista do bicampeonato europeu de futsal, a seleção foi recebida em festa. Marcelo Rebelo de Sousa, que recebeu a equipa no Palácio de Belém, espera que "até 2024" a seleção continue a somar "mais títulos". O Presidente da República afirmou ainda que no que toca aos fundos europeus "não há descontos" como no Futsal.

Em Olhão, foram apreendidos 700 quilos de haxixe, intercetados numa embarcação no porto de pesca da Fuseta. A GNR adiantou que a tripulação se preparava para descarregar a droga para terra quando as autoridades chegaram ao local, o que fez com que os suspeitos fugissem a pé, não tendo sido possível identificá-los.

No Canadá, mais concretamente, em Otava, foi declarado "estado de emergência", na sequência das manifestações em curso contra as restrições impostas para conter a pandemia de Covid-19 e que estão a paralisar a cidade. O autarca Jim Watson esclareceu que a decisão "reflete o grave perigo e a ameaça à segurança dos residentes que se coloca pelos protestos em curso" e "sublinha a necessidade de apoio de outras jurisdições e níveis do Governo".

Por fim, Lisboa irá ter dez novos hotéis de luxo. A tabela atualizada dos "Novos estabelecimentos hoteleiros na cidade de Lisboa com abertura prevista" inclui 13 hotéis, dos quais 10 de categoria superior, num total estimado de 1638 quartos. O primeiro desta sequência de novos alojamentos na capital abre ao público esta segunda-feira. Trata-se do Editory Riverside Santa Apolónia e é o primeiro hotel da cadeia Editory Collection Hotels na cidade.