O coração de Lisboa vai fechar para obras. Veja no mapa onde não poderá circular de carro

Já não é fácil, mas a partir de dia 26 de abril o melhor é evitar a baixa e a zona ribeirinha da capital. Ou não consegue chegar de carro ou só conseguirá depois de muitas voltas e desvios. O plano da autarquia para atenuar o impacto das obras não prevê mais estacionamento nem prazo para a maioria das restrições.

Diagrama com as zonas condicionadas

"Sim tem mesmo de ser tudo ao mesmo tempo", garante Filipe Anacoreta Correia.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa tem o pelouro da mobilidade e cabe-lhe responder pelas alterações ao trânsito causadas por tanta obra em simultâneo, numa cidade que já estava sempre em obras.

Ouça a reportagem 00:00 00:00

"Por circunstâncias diversas, são obras que têm de avançar agora." E dá o exemplo do alargamento da Linha Verde do Metropolitano, "que tem de usar as verbas do PRR dentro do prazo", ou do Plano de Drenagem de Lisboa não queremos que a cidade voltar a sofrer cheias como as do ano passado, são obras adiadas há décadas".

Por estes e outros argumentos, a zona da Baixa Chiado vai fechar-se. Só entra de carro quem viver ou trabalhar nesta parte da cidade. Também os veículos de carga e descarga ficam limitados ao horário noturno (entre as 8h00 e as 20h00) e ao limite de três toneladas e meia.

Mapa dos condicionamentos na Baixa

Toda a zona ribeirinha, entre o Parque das Nações e Alcântara, estará também fortemente condicionada ao trânsito automóvel.

Passa a ser impossível circular da zona ribeirinha até à Avenida 24 de Julho e também entre a Avenida Infante Santo e a Avenida Mouzinho de Albuquerque.

Mapa geral dos condicionamentos

A autarquia sugere como alternativa o que chama "a quinta circular de Lisboa", ou seja, fazer a ligação em semi-círuclo por dentro da cidade (Estrela, Rato, Conde Redondo, Praço do Chile, Paiva Couceiro).

Muitas, se não todas as restrições, poderão vir a tornar-se definitivas, "vai depender de como as coisas correrem", admite o vice-presidente da autarquia.

Na zona histórica é já certo que as restrições passam a definitivas e "até podem ser reforçadas", mas o autarca prefere, para já, centrar-se no plano desenhado ao abrigo das obras que também proibe a entrada de autocarros turísticos.

Por falar em turismo, estas são obras que vão durar meses, algumas até duram anos. No imediato vão quase todas coincidir com o pico de estarangeiros na capital e, sobretudo, com a Jornada Mundial da Juventude, (JMJ).

Por enquanto, ainda não se percebe como é que este plano da autarquia se vai articular com o plano de mobilidade do Governo para encaixar em Lisboa o tal milhão e meio de jovens esperados no início de agosto.

"As obras não vão parar por causa da JMJ", adverte Filipe Anacoreta Correia , mas admite que pontualmente possam ser feitos acertos. Também não haverá tão cedo novos espaços de estacionamento na capital. Pelo contrário, por causa das obras haverá mesmo alguns lugares temporaramente suprimidos.

Condicionamentos com início a 26 de abril

Entradas e saídas de Lisboa:

Interrupção da circulação rodoviária na zona ribeirinha, em ambos os sentidos, entre a Av. Infante Santo e a Av. Mouzinho de Albuquerque.

Utilize o desvio da 5ª Circular

Av. Infante Santo ► Praça da Estrela ► Largo do Rato ► Rua Alexandre Herculano ► Rua do Conde de Redondo ► Av. Almirante Reis ► Praça do Chile ► Rua Morais Soares ► Praça Paiva Couceiro ► Av. Mouzinho de Albuquerque (em ambos os sentidos).

Sentido Parque das Nações / Algés

Desvio para Av. Mouzinho de Albuquerque em direção ao centro, pela 5ª Circular.

Sentido Algés / Parque das Nações

Desvio para Av. Infante Santo em direção ao centro, pela 5ª Circular.

Sentido Norte / Sul

Trânsito proveniente da Av. da Liberdade: inversão no Rossio e regresso ao Marquês de Pombal.

Trânsito proveniente da Av. Almirante Reis: inversão no Martim Moniz ou Praça da Figueira / Rossio / Restauradores.

Trânsito proveniente do Príncipe Real: desvio na Praça Luís de Camões, para a Calçada do Combro / Estrela.

Trânsito local:

Interrupção da circulação rodoviária, em ambos os sentidos, na zona ribeirinha e Av. 24 de Julho, entre a Av. Infante Santo e a Av. Mouzinho de Albuquerque.

Vias alternativas para:

Cais do Sodré - Em Algés ou Alcântara, opte pela Av. Brasília ► Rua Cintura do Porto de Lisboa.

Praça D. Luis I - No Largo de Santos, pode usar o corredor BUS, que será partilhado.

Rua da Esperança - Apenas acessível a residentes e transportes públicos.

Zona da Baixa:

Interdito o acesso de veículos com peso superior a 3,5 toneladas, ao Centro Histórico, na Baixa, entre as 8h e as 20h.

As cargas e descargas devem realizar-se à noite.