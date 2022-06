O custo de não promulgar o OE, como vão ser as festas populares de Lisboa e Porto e outros destaques TSF

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Hugo Delgado/Lusa

Por TSF 07 Junho, 2022 • 20:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou esta terça-feira que o custo de não promulgar o Orçamento do Estado para 2022 - como lhe pediu Rui Moreira - é "enorme", mas admitiu pedir à Assembleia da República que faça um "debate alargado" sobre a descentralização.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) garante que, durante as festas populares deste mês, na cidade, cumprirá e fará cumprir, como sempre, as orientações emitidas pela DGS. Numa resposta escrita enviada à TSF, a CML acentua que, nesta fase da pandemia, será através de "uma cultura de autorresponsabilização" que poderá garantir uma maior eficácia na segurança das Festas de Lisboa.

No Porto, a Câmara Municipal também não vai definir nenhuma medida de controlo da pandemia durante os festejos do São João, na cidade. O presidente da autarquia, Rui Moreira, diz que não está preocupado com isso.

Os preços dos combustíveis voltaram a aumentar significativamente esta semana em Portugal, mas António Costa acredita que os portugueses compreendem bem o que se está a passar, tendo em conta a "dramática situação da guerra" que o mundo vive e o impacto do conflito no preço do petróleo.

E foi mesmo o elevado preço dos combustíveis que levou os distribuidores farmacêuticos a pedirem ao Governo para que tome "medidas urgentes" para minimizar o aumento dos custos dos combustíveis, alertando que se esta situação se mantiver há uma "ameaça real" ao normal funcionamento do circuito de abastecimento de medicamentos. Nuno Flora, presidente da Associação de Distribuidores Farmacêuticos, afirmou à TSF que a operação já está a ficar em causa.

O Presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis, realça que o ano de 2020 deixou a descoberto "insuficiências graves" do sistema de saúde português e apela a que não se cometa o "erro de perder esta oportunidade para refletirmos bem" sobre as mesmas.

A possibilidade de perder uma importante parte do rendimento pode ser a razão principal para a recusa dos agentes da PSP em aceitar integrar as equipas de fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) nos aeroportos. A explicação é dada, na TSF, pelo presidente do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol).

Facundo Farias quer jogar no FC Porto. A garantia é de Martin Sendoa, empresário do jogador argentino que dá conta ainda à TSF de uma proposta da Roma de José Mourinho. E para quem não conhece o jovem jogador, o agente apresenta-o: "Ele é um médio ofensivo, um número 10 clássico como já não há. Pode muito bem fazer o lugar de segundo avançado, tem características muito parecidas com as de Carlos Tevez. Tem muita técnica, se jogar como segundo avançado pode render muito."

Já o Benfica oficializou a contratação do defesa internacional dinamarquês Alexander Bah por cinco épocas. No site oficial das águias pode ler-se que o reforço assinou até 2027.

Se costuma usar a ponte Vasco da Gama, este alerta é para si. A Lusoponte confirmou que o local de passagem vai estar encerrado na madrugada desta quarta-feira, 8 de junho, entre a meia-noite e as 06h00.