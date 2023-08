O day after da JMJ: "Autoridades têm de explicar-se porque os peregrinos não podem sumir assim"

© Mário Vasa/Global Imagens (arquivo)

É um day after que levanta muitas dúvidas ao coordenador do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), Jorge Bacelar Gouveia: o que aconteceu aos peregrinos da Jornada Mundial da Juventude que não voltaram a casa?

O Expresso revela esta sexta-feira que centenas ou milhares de peregrinos que vieram a Lisboa para a semana de encontro com o papa Francisco não voltaram aos países de origem, tendo escolhido ficar em Portugal ou viajar para outros países europeus. Munidos de vistos Schengen com 18 a 23 dias de validade, alguns já estarão irregulares ou prestes a entrar nessa situação, enquanto outros terão contactado o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para anunciar interessa na legalização.

Para Bacelar Gouveia, explicou em declarações à TSF, um dos problemas que daqui nasce está no pós-JMJ. "Uma das coisas que podia ter sido feita logo era ter prolongado o controlo nas fronteiras, neste caso para as saídas, precisamente para a Europa", evitando que Portugal fosse utilizado apenas como "um lugar de passagem para ir para outros países" europeus.

Mas não é só nas fronteiras que o responsável pelo OSCOT encontra problemas e, por isso, pede explicações às autoridades que intervieram no processo, até porque "os peregrinos não podem sumir assim".

Assumindo-se conquistado por alguma "perplexidade" perante todo o processo, Bacelar Gouveia recomenda vigilância generalizada e diz esperar que os responsáveis não se limitem a "pura e simplesmente encolher os ombros e fingir que nada aconteceu quando, afinal, há centenas ou milhares de pessoas que não saíram de Portugal".

Peregrinos desaparecidos não foram considerados ameaça

Numa nota enviada à TSF, o SEF nota que os peregrinos em questão "entraram legalmente em Portugal" e que, enquanto tiverem vistos válidos, "gozam de liberdade de circulação no espaço Schengen". E porque estes vistos foram emitidos nas representações consulares de Portugal e de outros Estados Schengen, podem ter entrado no país "quer pelas fronteiras portuguesas, quer pelas fronteiras" do espaço Schengen.

"Da mesma forma, poderão sair por qualquer fronteira externa Schengen que não a portuguesa. Estes cidadãos poderão ainda, dentro de certos limites, solicitar a prorrogação da permanência", nota ainda a autoridade.

Sobre os casos específicos de peregrinos que deixaram de acompanhar os grupos com que viajavam - como chegou a acontecer com mais de cem pessoas de Angola e Cabo Verde -, o SEF nota que estes "não foram considerados como ameaça à segurança do evento", pelo que não houve tentativas de os localizar. "Isso constituiria, aliás, uma interferência na liberdade de movimentação que lhes assiste", avisa o SEF.

Já Bacelar Gouveia nota que muitas pessoas "não vieram por razões religiosas" para Portugal, mas sim "por razões turísticas" e ainda outras como "arranjar emprego, emigrar ou ir para outros países da Europa".

"Só que a legislação não permite isso e as jornadas não são um canal de imigração" e, embora possa ser feito turismo com o mesmo visto que foi emitido para a JMJ, "a questão de haver pessoas infiltradas de outras religiões ou até algumas pessoas radicalizadas que se estavam inscrever - e havia, de facto havia", o líder do OSCOT não deixa de estar alerta para o "day after", o dia seguinte que "afinal não é assim uma maravilha tão grande".

"Vamos esperar que o risco seja mínimo, mas de facto as coisas não foram só aquilo que pareceu", apesar de Portugal ter agido "de boa-fé" e com as autoridades a dizer que iria "tudo correr muito bem e ser uma maravilha".

Para já, o SEF garante que se alguma destas pessoas for detetada em Portugal numa "situação de permanência irregular", a mesma será notificada para "abandonar o território nacional no prazo de dez a 20 dias".