O derradeiro debate presidencial, reações adversas à vacina e mais notícias que marcaram a Manhã

Em primeiro lugar nos assuntos que definiram a manhã desta segunda-feira, está o Debate da Rádio das Presidenciais 2021. A TSF uniu-se à Antena 1 e à Rádio Renascença para colocar frente a frente os candidatos à Presidência da República. Pode ver aqui o debate na íntegra.

Na ordem do dia, também, está a investigação do Ministério Público de uma queixa de segurança privada ilegal no centro de detenção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o o mesmo onde foi morto o ucraniano Ihor Homenyuk.

Destaque ainda para a chuva, que vai voltar já na quarta-feira e deixar todos os distritos do continente em aviso amarelo. Conheça aqui as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Quanto ao que passa lá fora, a TSF conta-lhe o que está a acontecer no estado norte-americano da Califórnia, onde foi recomendada a suspensão da administração da vacina da Moderna contra a Covid-19.

Por último, um caso de esperança. Doze mineiros presos há uma semana numa mina após uma explosão, na China, conseguiram enviar uma mensagem às equipas de resgate. Estão vivos e pedem que não desistam de salvá-los.