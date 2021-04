O desejo e os avisos do Presidente, a última peça de Eunice Muñoz e outros destaques TSF

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Rui Ochôa/Presidência da República

Depois das medidas mais críticas de combate à Covid-19 adotadas em janeiro e fevereiro, Portugal está agora, segundo o ministro da Administração Interna, em melhores condições do plano sanitário. Mas o MAI revelou esta quarta-feira que o Governo está a preparar um "justo equilíbrio" entre o desconfinamento e medidas restritivas ou até mesmo de suspensão do processo de abertura nas zonas mais atingidas.

Já o Presidente da República, na declaração ao país depois de o Parlamento autorizar a renovação do estado de emergência até 30 de abril, desejou "que este fosse o último", admitiu confinamentos locais e afirmou que "2021 terá de ser o ano do início da reconstrução social".

Noutros palcos, a atriz Eunice Muñoz prepara-se para a última peça da sua vida. Aos 92 anos, a grande senhora do teatro português escolheu a neta, Lídia Muñoz, para a contra cena e, simbolicamente, passar o testemunho. Ao lado da neta, a atriz fez revelações à TSF sobre o seu percurso e carreira.

Em entrevista à TVI, José Sócrates respondeu à direção do PS, que acusa de ter sido a "mandante" do comentário de Medina em declarações de uma "profunda canalhice", e diz que tomou a decisão certa ao sair do partido. Além disso garantiu que a mãe era "uma mulher rica", que o avô surge num almanaque de 1943 como "concessionário da Serra dos Trigais" e que um dos familiares deixou uma herança à mãe, sustentando estes argumentos com alegadas provas que foi buscar à Torre do Tombo.

No caso das 68 cabras mortas por um relâmpago, o Ministério da Agricultura decidiu que o pastor de Arcos de Valdevez não terá qualquer tipo de penalização no pagamento das ajudas a que se candidatou, invocando motivos "de força maior".

Esta quarta-feira ficou também marcada por duas mortes. Uma delas foi a de Bernie Madoff, o banqueiro responsável por uma das maiores fraudes financeiras da história. Foram anos de fraude financeira e um esquema em pirâmide complexo, no qual estiveram em jogo 65 mil milhões de dólares. Aos 82 anos encontrava-se preso, depois de, em 2009, ter sido condenado a 150 anos de prisão.

Por cá morreu o cantor Artur Garcia, que protagonizou vários êxitos nas décadas de 1960 e 1970, na véspera de completar 84 anos.