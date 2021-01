Morreram 721 pessoas. Quarta-feira foi o dia com mais mortes em Portugal desde que há registo

Morgue do hospital de São João © Rui Oliveira/Global Imagens

Foi na quarta-feira, dia 20 de janeiro, que os registos de mortalidade em Portugal bateram novos máximos. Morreram 721 pessoas em apenas 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico revelado pela Direção-Geral da Saúde à data, 221 dos óbitos são explicados pela Covid-19. O número de óbitos devido à Covid-19 assinalado a 20 de janeiro também foi um máximo desde o início da pandemia. Mas houve 500 mortes mais.

O portal da vigilância da mortalidade dá conta de que em todos os dias do mês de janeiro de 2021 têm morrido mais pessoas em Portugal do que o valor médio de referência para a época, desde que os registos se iniciaram, em 1980. Também na quinta-feira os números são "muito acima do esperado", o que tem acontecido em todos os dias deste mês.

Janeiro é já, em regra, o mês com mais fatalidades do ano, em grande parte devido às condições meteorológicas e à época da gripe sazonal. O primeiro mês do ano assinala uma média de 400 mortes diárias, mas, em 2021, esse número quase duplicou.

