O Dia da Terra e defesa dos oceanos

© Elton Monteiro/Lusa (arquivo)

Por Nuno Domingues 19 Abril, 2022 • 18:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na semana em que se celebra o Dia da Terra, a Fundação Oceano Azul aproveita para sensibilizar todos para a importância de defender os oceanos, como parte fundamental do equilíbrio do planeta.

Os problemas são tantos que só um dia, não chegaria para os destacar.

Ouça a entrevista completa a Flávia Zurga Silva. 00:00 00:00

Flávia Zurga Silva, gestora de projetos da Fundação Oceano Azul, contou à TSF que mais de cem organizações juntaram esforços para marcar de maneiras diferentes alguns dos problemas, desde operações de limpeza de costa, até exposições e palestras.

Os tempos de pandemia trouxeram problemas novos, com as máscaras e as luvas a ganharem espaço na praia.

E no ano em que Portugal, recebe a conferência das Nações Unidas sobre os oceanos, o Dia da Terra vai servir mobilizar a sociedade civil para as diversas ações que vão acontecer durante a conferência, no Verão, em Lisboa.