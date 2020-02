"O doente oncológico em Portugal tem um bom tratamento", mas sobreviventes são discriminados

Sobreviventes têm dificuldades no acesso a seguros e trabalho © Ivo Pereira/Global Imagens

O número não para de subir e em 2018 atingiu um novo máximo com 27.849 mortes num ano, 76 por dia, mas o cancro em Portugal também deixa cada vez mais sobreviventes.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro diz, contudo, neste dia mundial de luta contra a doença, que os sobreviventes ainda são discriminados em várias áreas.

O presidente da Liga responde que "sim, existe, os sobreviventes têm muito mais dificuldade por exemplo de acesso aos seguros e algumas dificuldades no acesso ao trabalho".

Vítor Rodrigues detalha por exemplo uma lei, recente, de 2019, que passou a prever a adaptação do trabalho à condição do sobrevivente não para que este trabalhe menos ou pior mas para que o trabalho seja "adaptado para que consiga fazer exatamente o mesmo que os colegas".

A Liga pede a adaptação dos locais de trabalho aos sobreviventes. 00:00 00:00

Vítor Rodrigues explica que o grupo dos sobrevivente do cancro é cada vez mais vasto e mais diversificado sendo preciso que a sociedade dê apoio a estas pessoas ou condições para continuarem a sua vida.

Sobre as críticas que se vão ouvindo à falta de medicamentos inovadores e notícias sobre os problemas recorrentes do Serviço Nacional de Saúde, o presidente da Liga diz que Portugal tem bons tratamentos contra o cancro, "com excelentes profissionais".

Vítor Rodrigues desdramatiza as notícias sobre problemas nos tratamentos oncológicos. 00:00 00:00

O presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro confirma que há problemas, mas estes "não são de agora", e recorda os níveis de sobrevivência que mostram, segundo defende, que "o doente oncológico tem, em Portugal, um bom tratamento".