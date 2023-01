O Estado da Educação, frio veio para ficar em todo o país e outros destaques TSF

© Tiago Petinga/Lusa

A manhã informativa da TSF desta quinta-feira ficou marcada pelo "Estado da Educação 2021". O presidente do Conselho Nacional de Educação e o diretor do Instituto de Educação da Universidade Lusófona analisaram, na TSF, este relatório. O aumento das taxas de escolarização é um dos aspetos positivos. Por outro lado, a retenção dos alunos estrangeiros e a falta de professores são alguns dos elementos que mais preocupam.

O documento destaca que há cada vez menos alunos a chumbar e a desistir no ensino secundário. No entanto, os impactos da Covid-19 agravaram as desigualdades entre os estudantes. Além disso, o "Estado da Educação" mostra que os professores precisam de trabalhar, em média, 39 anos e ter 62 anos de idade para chegar ao último escalão da carreira.

A greve distrital de professores chegou a Faro, no Algarve. Na Escola Secundária João de Deus, os professores fizeram barulho com bombos e apitos, e o diretor da instituição, Carlos Luís, juntou-se à greve, mostrando-se solidário com os docentes.

Na ordem do dia continua a vaga de frio. O IPMA estendeu o aviso amarelo frio para os 18 distritos de Portugal continental até domingo devido às temperaturas baixas.

E não são só os professores que estão em greve. As consultas e cirurgias programadas no Hospital Amadora-Sintra podem sofrer, esta quinta-feira, alguns constrangimentos. Os auxiliares e técnicos superiores começaram às 8h00 uma greve que vai estender-se até à meia-noite.

O Governo apresenta esta quinta-feira, Dia Nacional da Participação, a nova imagem do Simplex, que "convida todos a participar na construção" da nova edição do programa de simplificação administrativa. À TSF, João Dias, presidente da Agência para a Modernização, explica que para participar basta aceder à página e clicar no botão "participe" para "deixar sugestões e preocupações".

A Força Aérea Portuguesa intercetou uma aeronave suspeita no espaço aéreo nacional, vinda do sul do Algarve e com rumo a norte, e avisou as autoridades em terra sobre a sua localização. O aparelho conseguiu aterrar, descarregou a droga junto à A26 em Ferreira do Alentejo e voltou a descolar.

Por fim, um "quase acidente", diz a NASA. Um asteroide do tamanho de um camião vai passar "extraordinariamente próximo" da Terra na madrugada desta quinta para sexta-feira, num dos encontros mais iminentes já registados.