O estado da União, carro de Conceição apedrejado e outros destaques TSF

Ursula von der Leyen durante o discurso sobre o Estado da União

A manhã desta quarta-feira ficou marcada pelo discurso da presidente da Comissão Europeia sobre o Estado da União, em Estrasburgo. Vestida com as cores da bandeira ucraniana, azul e amarelo, Ursula von der Leyen dedicou o início do seu discurso à resistência ucraniana contra a agressão russa e revelou que vai ainda esta quarta-feira a Kiev para se reunir com o Presidente Volodymyr Zelensky.

Ursula von der Leyen defendeu que os lucros extraordinários das empresas do setor do petróleo, gás, carvão e refinarias devem "ser canalizados para os que mais precisam", propondo uma contribuição solidária.

E contra a desinformação e a infiltração de autocratas estrangeiros que propagam "mentiras tóxicas para as nossas democracias" foi anunciado um novo "pacto de Defesa da Democracia".

A União Europeia vai comprar 10 aviões e três helicópteros de combate a fogos florestais, duplicando a sua capacidade.

Será criado um "novo banco europeu" para fomentar investimentos em projetos de hidrogénio na União Europeia, orçado em três mil milhões de euros.

Ursula von der Leyen prometeu ainda uma "reforma profunda e abrangente" do mercado da eletricidade da União Europeia no próximo ano, que visará "dissociar a influência dominante do gás" no preço da luz.

Leia aqui o acompanhamento ao minuto do discurso de Ursula von der Leyen sobre o Estado da União:

