O Euromilhões vai mudar. Jackpot pode chegar aos 250 milhões

O sorteio do Euromilhões vai passar a contar com pelo menos três sorteios anuais de 130 milhões de euros como prémio mínimo garantido e os jackpots acumulados podem atingir um valor de 250 milhões de euros.

De acordo com um comunicado da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), que gere os jogos sociais do Estado, "o aumento do valor máximo do jackpot para 200 milhões de euros (atualmente em 190 milhões de euros) é a principal novidade do novo Euromilhões".

"Se este valor for atingido, pode manter-se durante cinco sorteios consecutivos sem que o primeiro prémio seja atribuído. Mas, caso o jackpot de 200 milhões saia, no ciclo seguinte o valor máximo aumentará para 210 milhões, e o mesmo mecanismo será repetido, sucessivamente, em parcelas de 10 milhões, até atingir o montante máximo de 250 milhões", explica a SCML em comunicado.

A reformulação dos prémios, acordada pelos 10 operadores europeus deste jogo, é uma das novidades associadas à mudança de imagem do Euromilhões, que será visível nos bilhetes a partir do sorteio de 4 de fevereiro.

"A nova vida do Euromilhões conta também com a probabilidade de ocorrerem jackpots mais elevados e frequentes e com a realização anual de três sorteios promocionais de Super Jackpot Mínimo Garantido, que irão oferecer prémios no valor de 130 milhões de euros (ou aproximado)", lê-se no comunicado.

O formato do jogo, no entanto, mantém-se inalterado: os apostadores devem continuar a escolher em cada aposta cinco números e duas estrelas, o valor de aposta mínimo mantém-se nos 2,5 euros, que inclui o sorteio semanal do jogo "M1LHÃO", e as possibilidades de ser premiado continuam a ser de 1 em 13.

"O primeiro sorteio deste formato irá acontecer no dia 4 de fevereiro de 2020 (o registo de apostas tem início a 29 de janeiro, com um novo bilhete e uma nova imagem, embora se mantenham válidos os atuais bilhetes) e, para celebrar a semana de lançamento, realizar-se-á, no dia 7 de fevereiro, o primeiro Super Jackpot Mínimo Garantido do ano, no valor de 130 milhões de euros, cujas apostas podem ser efetuadas a partir do dia 1 de fevereiro", refere ainda o comunicado da SCML.

O Euromilhões foi lançado a 13 de fevereiro de 2004, em Espanha, França e Inglaterra, chegou a Portugal, Irlanda, Áustria, Bélgica, Suíça e Luxemburgo, a 2 de outubro do mesmo ano, e o primeiro sorteio realizou-se em Portugal no dia 8 de outubro de 2004.