O filme da morte de Alcindo Monteiro

Por Nuno Domingues 07 Junho, 2021 • 21:04

Há dois anos que Miguel Dores está a fazer um filme que mostra o dia da morte de Alcindo Monteiro. Foi na noite de 10 de junho de 1995.

No julgamento, os responsáveis pela morte estavam acusados do crime de genocídio, mas não foi esse o crime pelo qual saíram condenados.

No filme, que deve estar pronto ainda este ano, Miguel Dores olha para a história de Alcindo Monteiro, para a noite do crime que inclui uma festa do Sporting, e ainda para casos mais recentes.

O realizador do filme entende que aquele momento foi determinante quanto aos movimentos xenófobos em Portugal e quanto à forma como os movimento antirracistas se posicionaram na sociedade portuguesa.

O filme foi feito de forma colaborativa e, só nesta reta final, a equipa pediu ajuda no financiamento. Uma operação de financiamento colaborativo que ainda está em curso. Pode contribuir aqui.