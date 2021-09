O fim da máscara obrigatória, novidades no regresso às aulas e outros destaques TSF

A Manhã TSF ficou ainda marcada pelo temporal que está a atingir sobretudo Lisboa, Setúbal e Leiria, pelo encerramento do centro de vacinação do Queimódromo do Porto e pela emissão especial Autárquicas dedicada à Imigração.