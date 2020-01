O frio está de regresso e há distritos sob aviso devido ao nevoeiro

Bragança e Guarda estão sob aviso amarelo por causa do nevoeiro © Tamas Soki/EPA

Por Lusa 06 Janeiro, 2020 • 08:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os distritos de Bragança e da Guarda estão esta segunda e na terça-feira sob aviso amarelo por causa da previsão de nevoeiro persistente em alguns locais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, está previsto para aqueles dois distritos nevoeiro a persistir em alguns locais, com possível formação de sincelos e temperatura máxima inferior a 5/6 graus Celsius até às 18:00 de terça-feira.

Em Bragança as temperaturas vão oscilar entre os -2 e 9 graus e na Guarda entre os 1 e 11 graus.

O aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, temporariamente com períodos de maior nebulosidade por nuvens altas nas regiões Norte e Centro a partir da manhã, e apresentando-se muito nublado no nordeste transmontano e Beira Alta.

Está também previsto vento em geral fraco do quadrante leste, soprando temporariamente de norte na faixa costeira ocidental durante a tarde e acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada em especial no interior.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em particular no nordeste transmontano e Beira Alta, onde poderá persistir em grande parte da região.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os -2 (em Bragança) e os 9 (em Faro) e as máximas entre os 8 (em Vila Real) e os 17 (em Faro).