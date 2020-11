Médicos criticam plano de vacinação contra Covid-19: "Grupo dos mais idosos é claramente prioritário"

Por Cristina Lai Men e Sara Beatriz Monteiro 27 Novembro, 2020 • 08:59 Partilhar este artigo Facebook

O porta-voz do Conselho Nacional de Saúde Pública confirma a apresentação do documento que define os grupos prioritários para a vacina da Covid-19 na reunião da semana passada. Ouvido pela TSF, Jorge Torgal sublinha que a proposta foi elaborada antes de se conhecerem dados que comprovam a eficácia da vacina contra a Covid entre os mais velhos e defende que as pessoas acima dos 70 anos devem ser as primeiras a ser vacinadas.

Por isso, Jorge Torgal acredita que o plano será revisto: "O que foi apresentado foi uma primeira proposta e essa primeira proposta antecedeu o conhecimento de que havia já um ensaio que mostrava que as vacinas eram eficazes nas pessoas mais idosas. Portanto, o trabalho que foi apresentado foi anterior a isso. De qualquer forma, eu tenho confiança nos meus colegas que integram a comissão. Portanto, penso que o documento final terá em conta também o progresso do conhecimento no respeitante aos resultados dos ensaios clínicos com as vacinas nos diferentes grupos etários."

Jorge Torgal confirma que alguns elementos do Conselho nacional de saúde pública criticaram a proposta de vacinação apresentada no encontro da semana passada. Ele próprio defende que os mais velhos devem ter prioridade máxima na vacinação contra a Covid-19.

"O grupo dos mais idosos é claramente o grupo prioritário, sob o qual devia incidir toda a atividade central, a mais importante atividade, de luta contra a pandemia, porque, para mim, os mais atingidos são aqueles que morrem. A mortalidade acima de 80 anos é terrível. Portanto, a ação que o Governo devia ter era uma ação muito forte junto daqueles que são os mais frágeis da nossa sociedade", sustenta.

Para Jorge Torgal, o primeiro grupo de pessoas a ser vacinado deviam ser os idosos "acima dos 70 anos, e depois os profissionais de saúde que estão a trabalhar com doentes covid-19".

