O guia para nos orientarmos no labirinto de regras da DGS contra a Covid-19

Lisboa

Há vários setores de atividade que têm de respeitar oito documentos da Direção-Geral da Saúde (DGS) emitidos nos últimos meses para travar a Covid-19.

A DGS acaba de publicar uma espécie de guia com todas as normas e orientações que cada área tem de seguir no regresso ao trabalho, sendo que cada um destes documentos tem, dentro dele, uma série de regras.

Este novo guia é, no fundo, uma espécie de mapa que orienta e facilita a análise dos portugueses, de cada setor de atividade, num verdadeiro 'labirinto' de regras escritas para prevenir o contágio durante esta pandemia em 14 documentos diferentes: três normas, 13 orientações e uma circular informativa sobre o uso de máscaras.

Fazendo as contas, no mínimo qualquer setor de atividade económica tem de respeitar pelo menos quatro documentos da DGS, mas para a maioria as exigências são maiores, havendo oito setores onde são oito os documentos que têm de ser respeitados.

As áreas que têm de cumprir mais documentos envolvem as empresas que organizam casamentos, batizados e eventos para empresas, mas também os circos, a dança, feiras e parques de atividades, touradas, clínicas de fisioterapia e osteopatia.

Nas atividades de dança, um exemplo avançado pela DGS, deve respeitar-se "a norma nº 004/2020 e as orientações nº 006/2020, 011/2020, 014/2020 (da desinfeção dos espaços), 019/2020 (relativa às máscaras), 028/2020 (dos equipamentos culturais) e 030/2020 (da atividade física e de lazer), bem como a informação nº 009 (sobre as máscaras)".

Os hotéis, centros de massagens ou medicina chinesa têm de analisar e cumprir sete documentos da autoridade de saúde para evitar a Covid-19, número que desce para seis nas companhias aéreas, escolas de música ou de condução, cabeleireiros, tatuadores, postos de turismo e restaurantes.

Os setores que têm de cumprir menos normas, orientações e informações da DGS, apenas quatro, são a pesca, as piscinas, as praias, as empresas que gerem elevadores, as entidades responsáveis por jardins, as empresas de agricultura e, a terminar, as reuniões de condomínio.

Veja aqui o documento da DGS.

