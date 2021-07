"O homem do 25 de Abril" e "um herói nacional". As reações à morte de Otelo Saraiva de Carvalho

© DR

Por Sara Beatriz Monteiro com Teresa Dias Mendes e Sara de Melo Rocha 25 Julho, 2021 • 11:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Manuel Alegre recorda Otelo Saraiva de Carvalho como o homem que fez o 25 de abril e descreve-o como uma pessoa "calorosa e bem-disposta", Em entrevista à TSF, o político português sublinha que este é um dia de luto para o país.

"É uma notícia muito triste, porque eu era, entre outras coisas, amigo do Otelo e estava-lhe grato por aquilo que ele fez. Sabia que ele estava muito doente. Ainda consegui falar com ele pelo telefone. O Otelo é o homem do 25 de Abril, o homem que coordenou o 25 de Abril. É o homem desse dia a que Eduardo Lourenço chamou "a liberdade feita dia". Essa é a memória que temos de guardar do Otelo: o homem que coordenou todo o 25 de Abril, fez o 25 de Abril, que foi o dia que nos restituiu a liberdade", recorda.

Manuel Alegre diz guardar "a memória de um amigo e lembra a última conversa entre os dois: "Falámos sobre a saúde dele. Ao princípio estava desanimado, mas disse que ia lutar para recuperar. Deu até a sensação de que estava em recuperação. Infelizmente, isso não foi possível."

Para Manuel Alegre este "é um dia de luto para Portugal, porque ele [Otelo] é um grande símbolo do 25 de Abril".

Quanto à relação entre os dois, Manuel Alegre conta que estavam juntos "de vez em quando", em almoços que eram sempre "uma festa de recordação, mas também dos tempos de agora: muitas vezes nem se falava de política, falava-se da família e de outras coisas".

Também o Coronel Sousa e Castro, porta-voz do Conselho da Revolução, descreve Otelo Saraiva de Carvalho como um herói nacional, "um homem generoso" que cometeu erros, mas sublinha que "ninguém vai apagar" os feitos do capitão de Abril.

Ouça aqui a entrevista ao Coronel Sousa e Castro 00:00 00:00

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, homenageou Otelo Saraiva de Carvalho, "o maior símbolo individual do Movimento das Forças Armadas", que concretizou o sonho de todos os que "ansiavam por viver em liberdade".

"Apesar dos excessos que se possam apontar, nomeadamente no período pós 25 de Abril, Otelo Saraiva de Carvalho foi, e será sempre considerado, o maior símbolo individual do Movimento das Forças Armadas", pode ler-se numa mensagem de pesar do presidente da Assembleia da República.

Para Isabel do Carmo, ex-dirigente do Partido Revolucionário do Proletariado, médica e ativista portuguesa, "Otelo é o homem que esteve à frente - com ousadia, com capacidade de decisão, com coragem - do derrube da ditadura".

A médica considera ainda que, "enquanto chefe do COPCON, o Otelo esteve sempre do lado dos trabalhadores, sempre do lado dos pobres, do lado daqueles que não tinham casa, do lado daqueles que eram explorados nos campos".

Ouça aqui as declarações de Isabel do Carmo 00:00 00:00

Já o militar José Sanches Osório recorda Otelo Saraiva de Carvalho como um "camarada", sublinhando que, depois da revolução, seguiram caminhos diferentes: "Foi um camarada que conspirou comigo e com tantos outros para a realização do 25 de Abril de 1974. Tivemos trajetórias completamente divergentes no pós-25 de Abril. A única coisa que posso dizer agora e hoje é que oferecerei a eucaristia de hoje por sua alma."

Ouça as declarações de José Sanches Osório 00:00 00:00

João Paulo Batalha, ativista anticorrupção e ex-presidente da associação cívica Transparência e Integridade, manifesta no Twitter estar grato pelo plano militar de Otelo Saraiva de Carvalho que "saiu vencedor no dia 25 de Abril de 1974".

"O plano político de Otelo Saraiva de Carvalho no processo revolucionário que se seguiu foi derrotado, e estou também grato por isso. É impossível (e fundamentalmente injusto) passar julgamento sobre toda a vida de um homem. Houve violência, abusos e arbitrariedades no processo revolucionário, que felizmente foram vencidos. Ter conduzido a ação militar que acabou com a ditadura vale mais do que tudo. Otelo Saraiva de Carvalho venceu quando era fundamental que vencesse; e perdeu quando era fundamental que perdesse. Acho que ficámos todos melhor assim. O (muito) que nos falta resolver na qualidade da nossa democracia cabe-nos agora a nós. Obrigado, capitão", pode ler-se na mensagem que João Paulo Batalha escreveu na rede social Twitter.

O plano militar de Otelo Saraiva de Carvalho saiu vencedor no dia 25 de Abril de 1974, e estou-lhe grato por isso.

O plano político de Otelo Saraiva de Carvalho no processo revolucionário que se seguiu foi derrotado, e estou também grato por isso. (1/3)https://t.co/hGPnTmkhs5 - João Paulo Batalha (@JoaoPBatalha) July 25, 2021

Otelo Saraiva de Carvalho, militar e estratego do 25 de Abril de 1974, morreu hoje de madrugada aos 84 anos, no hospital militar.

Notícia em atualização