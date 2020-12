O interior com risco extremo, o engano na vacinação na Alemanha e outros destaques

© EPA

O risco extremo de Covid-19 é agora quase um exclusivo do Interior do país. Este foi um dos temas em destaque na Tarde TSF. Os números, publicados esta segunda-feira pela DGS, referentes ao período de 7 a 20 de dezembro, mostram que depois de meses a afetar em força concelhos do Grande Porto ou da Grande Lisboa, agora o risco extremamente elevado é quase um exclusivo do Interior do país, sobretudo no distrito de Bragança e na região do Alentejo.

Outro dos temas a marcar a Tarde TSF foi a nova variante do coronavírus detetada na Madeira. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, revelou que um dos casos detetados no Funchal foi importado de Lisboa. No entanto, o delegado de saúde de Lisboa e Vale do Tejo ainda não tem qualquer registo da variante, que assustou o mundo na semana passada. A estirpe terá tido origem em Kent, no Reino Unido.

Também a vacinação em vários hospitais do da Europa foi um dos temas em destaque. Na Alemanha foi notícia o incidente num lar da Alemanha. Sete funcionários da instituição, localizada em Stralsund, receberam, por engano, cinco doses da vacina da Pfizer. Até ao momento, não houve registo de qualquer consequência grave.

Para além da pandemia, foi destaque na tarde TSF a abertura da investigação por parte do Ministério Público à montaria na Herdade da Torre Bela que vitimou mais de 500 animais. Os donos da propriedade também apresentaram uma queixa-crime aos caçadores espanhóis, dizendo que foram lesados.

E na contagem decrescente para o próximo ano, analisámos o que irá mudar em relação aos preços em 2021.