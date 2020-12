Chegou o Inverno, mas Covid-19 obriga a solstício diferente

Neve em Castro Daire © Nuno André Ferreira/Lusa

Por Carolina Rico 21 Dezembro, 2020 • 10:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O solstício de inverno ocorre esta segunda-feira, às 10h02, marcando o início da estação fria no Hemisfério Norte, com o sol a descer para a sua posição mais baixa no céu.

Este é também o dia mais curto do ano. Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, entre o nascer e o pôr-do-sol contam-se apenas nove horas, 27 minutos e quatro segundos.

O inverno prolonga-se por 88,98 dias até ao próximo Equinócio, dia 20 de março de 2021.

Este ano, pela primeira vez na história, as tradições do solstício de inverno no Planalto Mirandês estão condicionados devido à pandemia de Covid-19.

Chocalheiros, Carochos, Sécias, Velhos, Caretos Faradulos e outros rituais ancestrais das gentes do Nordeste Transmontano não se vão realizar, ou serão cumpridos de forma "condicionada".

A tradição também é quebrada em Stonehenge, no Reino Unido, onde todos os anos o solstício de inverno é celebrado com especial entusiasmo por centenas de pessoas que mantêm viva a prática druida de assinalar o nascer do sol.

O acesso ao anel formado pelas pedras do conjunto arqueológico com 3.500 anos não é permitido, mas o English Heritage, responsável pela gestão do espaço, transmitiu o nascer do sol em direto através das suas redes sociais.

O dia também coincide este ano com a conjunção de Saturno e Júpiter, quando os dois planetas se alinham, aparecendo no céu com uma luz mais brilhante. Os dois planetas já não estavam tão próximos desde 1623.