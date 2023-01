O inverno chegou e chama-se Fien. Depressão vai afetar Portugal até quinta-feira

© Julien Warnand/EPA

Por Carolina Rico 16 Janeiro, 2023 • 17:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Agência Estatal de Meteorologia já atribuiu um nome à depressão que vai afetar o território português até pelo menos, quinta-feira: Fien.

A partir das 18h00 desta segunda-feira, com a aproximação de uma superfície frontal fria, prevê-se a ocorrência de períodos de chuva no continente, em especial nas regiões norte e centro, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) num comunicado enviado às redações.

Isto porque "o estado do tempo em Portugal continental será influenciado pela ação conjunta de um anticiclone localizado na região dos Açores e da depressão Fien, induzindo uma forte corrente de noroeste sobre o continente com o transporte de uma massa de ar polar marítimo".

Já a partir de terça-feira espera-se que a superfície frontal se desloque de norte para sul, com previsão de aguaceiros e queda de neve acima de 800/1100 metros de altitude no norte e centro, descendo gradualmente a cota para 500/700 metros de altitude, podendo acumular quantidades significativas no solo.

A temperatura vai descer significativamente entre os dias 17 e 19, com valores de temperatura mínima abaixo dos 5 °C na generalidade do território, sendo entre -5 e 0 °C no interior norte e centro, e entre 5 e 8 °C nas regiões do litoral.

A temperatura máxima deverá variar entre 5 e 12 °C na generalidade do território, sendo até 14 °C no litoral da região Sul e podendo ser inferior a 5 °C em alguns pontos do interior norte e centro.

Prevê-se ainda uma intensificação do vento de oeste/noroeste, que soprará forte no litoral oeste, com rajadas até 85 km/h, e muito forte nas terras altas, com rajadas que poderão atingir os 120 km/h, em particular durante a noite de segunda para terça-feira.

Segundo o IPMA, o vento forte vai contribuir para "um maior desconforto térmico".

No mar, alertas para a agitação marítima na costa ocidental, com ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura, que poderão atingir altura máxima até 12 metros, em especial a norte do Cabo Raso, com uma altura máxima até 14 metros.