O jogo do rato e do gato entre Rússia e Ucrânia, os efeitos da seca na Península Ibérica e outros destaques TSF

A crescente tensão entre a Ucrânia e a Rússia continua na ordem do dia. O Kremlin considerou "prematuro" falar de uma cimeira entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e norte-americano, Joe Biden. Já o chefe da diplomacia ucraniana saudou a organização desta cimeira, afirmando esperar um acordo que contemple a retirada das forças russas das fronteiras da Ucrânia.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros (MNE) da União Europeia reuniram-se, em Bruxelas, com o seu homólogo ucraniano. Portugal esteve representado pelo ministro Augusto Santos Silva, que considera que uma possível revisão da "arquitetura de segurança da Europa" deve ser feita através de "meios diplomáticos" e não por "ameaças e intimidação". Em entrevista à TSF, o MNE disse esperar que o encontro entre Putin e Biden se realize, o que seria "um sinal muitíssimo positivo". Noutro plano, Pacheco Pereira defendeu, no programa O Princípio da Incerteza da TSF e da CNN Portugal, que a Europa não tem capacidade militar para enfrentar uma guerra durante mais do que duas semanas.

No Fórum TSF, Paulo Rangel referiu que "há dúvidas se a aplicação de sanções [à Rússia] não poderia ter efeitos contraproducentes" na ação da União Europeia antes de uma invasão à Ucrânia. Por isso, defendeu que "todos os atores devem fazer um esforço enorme para levar a diplomacia até ao limite" e pediu que "as autoridades ucranianas não respondam a provocações".

A manhã desta segunda-feira fica também marcada pelo adiamento do início da fase de instrução do processo BES/GES para 29 de março devido a motivos de saúde do juiz de instrução Ivo Rosa, que vai presidir a esta fase.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional divulgou novos dados relativos ao desemprego. O número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 2,3% em janeiro face a dezembro e registou uma redução de 16,1% comparando com o mês homólogo, para 355.868.

A seca em Portugal esteve em cima da mesa na sessão do Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia. Os ministros da Agricultura de Portugal e Espanha apresentaram à Comissão Europeia um conjunto de medidas para "minimizar" os efeitos da seca na Península Ibérica, esperando "sensibilidade" de Bruxelas para os problemas que o setor agrícola enfrenta. Na zona de Benafim, no concelho de Loulé, "os animais já comeram tudo o que há para comer, não chove, a erva não se reproduz" e os agricultores são "obrigados a dar comida à manjedoura o ano inteiro, o que encarece os custos de produção em cerca de 30%".

Devido ao mau tempo registado na Madeira, seis voos que deveriam ter aterrado no aeroporto da ilha foram cancelados. Uma situação que motivou também o cancelamento da ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo.

Por fim, uma fuga de informação do banco Credit Suisse revelou que esta instituição bancária abriu e manteve secretas contas controladas por políticos corruptos, ditadores e traficantes de droga, alguns condenados em tribunal. As informações foram investigadas por mais de 160 jornalistas, em 39 países, e concluíram que durante décadas o Credit Suisse aceitou milhões de euros de dinheiro sujo.