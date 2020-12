O Natal anda à roda e a lotaria clássica conta com novos pregoeiros

Lotaria de Natal © Pedro Rocha/Global Imagens

Por Sara de Melo Rocha 25 Dezembro, 2020 • 11:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dos 52 funcionários da Misericórdia que se candidataram ao lugar de pregoeiros, foram selecionados sete, que se juntam agora aos dez que cantam a lotaria todas as semanas.

Quando a TSF chega ao ensaio da lotaria, Pedro Esteves prepara-se para anunciar os números da sorte pela primeira vez. Foi escolhido para pregoeiro no concurso que já não acontecia há quase duas décadas.

"Estava muito nervosos na entrevista, porque ia ser avaliado e vinha do zero, não sabia nada. Hoje, sinto-me bastante tranquilo. Agora vamos ver no dia [da lotaria], que vai ser bastante mais difícil...", diz o novo pregoeiro.

Ouça aqui a reportagem de Sara de Melo Rocha, com sonorização de José Manuel Cabo 00:00 00:00

A ensinar a arte de cantar a lotaria está Margarida Boura, que é pregoeira há 32 anos.

"Sempre gostei, costumava vir à sala assistir nos dias da extração e achava muito bonito", relembra.

"É um orgulho pertencer à lotaria", afirma Margarida, que, em mais de três décadas, conta já com muitos momentos caricatos e boas memórias.

Para esta trabalhadora da Santa Casa, cantar a lotaria é muito mais do que um part-time - e é isso que tenta passar aos novos pregoeiros.

"Cantar bem, a postura, conseguir fazer tudo, vem por acréscimo. A causa é tão nobre que, se conseguirmos agarrar a causa, a partir daí, tornamo-nos bons pregoeiros", sublinha. "Estarmos aqui na sala, sair um prémio grande e criar-se aqui uma alegria tremenda. É muito bonito", descreve.

A lotaria mais esperada do ano é a Clássica do Natal. Margarida Boura que esta é a lotaria "mais acarinhada pelo público e que cria sempre uma grande expectativa".

Em jogo estão 12500 euros e, agora, é esperar que ande à roda.

É possível assistir à transmissão da lotaria clássica do Natal este sábado, dia 26 de dezembro, através da televisão, uma vez que as entradas na sala de extrações estão limitadas, devido à pandemia.