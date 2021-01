O novo confinamento causa-lhe ansiedade? Consulte esta "caixa de ferramentas"

L © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O cansaço associado à pandemia leva a cometer mais erros. Pode ser uma das explicações para o aumento do numero de contágios, afirma o bastonário da Ordem dos Psicólogos.

Em declarações à TSF, Francisco Miranda Rodrigues confirma que há cada vez mais portugueses a recorrerem à ajuda psicológica. Ansiedade, angústia, tristeza ou medo são as queixas mais comuns.

O cansaço pode estar a levar muitos portugueses a facilitarem no combate à Covid-19, alerta.

"Há diferentes perceções de risco e o medo tem que ver com isso, com a perceção que temos do risco que corremos", explica. "Quando começamos a ficar fatigados temos mais dificuldade em tomar decisões acertadas", o que pode ser algo que "está a acontecer com muitas pessoas"

A pensar no novo confinamento, a Ordem dos Psicólogos acaba de lançar uma "caixa de ferramentas", uma espécie de guia de boas práticas com conselhos para manter a saúde mental durante o isolamento.

CONSULTE AQUI TODOS OS CONSELHOS DA "CAIXA DE FERRAMENTAS" PARA LIDAR COM O SEGUNDO CONFINAMENTO

Há, por exemplo, "ferramentas de autocuidado e bem-estar", como fazer exercício físico, cuidar da alimentação e manter bons hábitos de sono. É de evitar, por exemplo, passar muito tempo ao telemóvel, nas redes sociais, antes de ir dormir, alerta Francisco Miranda Rodrigues.

Estabelecer períodos sem telefone, televisão ou outros ecrãs é uma das recomendações das "ferramentas de gestão pessoal", tal como fazer "uma Lista de Desejos das coisas que gostava de ver, ouvir e fazer durante o tempo de confinamento".

Entre as ferramentas emocionais" há estratégias para gerir a ansiedade e o stresse e uma Checklist para preencher que pode ajudar a reconhecer e refletir sobre pensamentos, sentimentos e comportamentos recentes.

Além disso, há que não descurar as "ferramentas relacionais", até porque "o confinamento significa apenas isolamento físico, não significa isolamento ou distanciamento emocional".

A Ordem dos Psicólogos está também a preparar um portal chamado "Eu sinto-me" para dar apoio a quem tenha dificuldades em lidar psicologicamente com o novo confinamento.

