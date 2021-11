O orgulho de Marcelo nos militares, celebrar Saramago e outros destaques TSF

© Manuel de Almeida/Lusa

Foi com um sentido "vós sois o orgulho de Portugal", que Marcelo Rebelo de Sousa se despediu de 110 militares portugueses que vão para a República Centro-Africana, na décima força nacional destacada para a missão Minusca, da Organização das Nações Unidas (ONU). Imune a polémicas, o Presidente da República garantiu que a reputação dos militares "continua intacta".

A Distrital do PSD do Porto aprovou, na segunda-feira, por unanimidade, apoiar a candidatura de Paulo Rangel nas eleições para a presidência do partido, defendendo que ninguém melhor que o eurodeputado para se apresentar como "verdadeira alternativa" à geringonça.

Vinte anos depois, o atual presidente da Câmara do Porto senta-se esta terça-feira no banco dos réus para esclarecer a sua intervenção num negócio de um terreno na Escarpa da Arrábida, que o tribunal decretou ser em parte municipal.

Vários surtos de gripe das aves, com severidade, foram detetados nos continentes europeu e asiático, ao longo dos últimos dias, de acordo com a Organização Mundial da Saúde Animal, que encara este ressurgimento como um sinal de que o vírus se está a propagar, mais uma vez, com rapidez.

O centenário do nascimento do escritor português José Saramago só acontecerá em 2022, mas as celebrações começam esta terça-feira, um ano antes, com um programa cultural internacional em torno do Nobel da Literatura. Na Azinhaga, a aldeia ribatejana onde o escritor nasceu, será plantada uma árvore, a 99.ª de uma centena de oliveiras que a Fundação José Saramago decidiu plantar na localidade ao longo dos últimos dois anos. A TSF esteve esta manhã na terra natal do escritor numa emissão especial conduzida pelo jornalista Fernando Alves, com o apoio técnico de José Manuel Cabo e reportagem de Teresa Dias Mendes.