O palco-altar que "não tem comparação", Ucrânia vai receber blindados e outros destaques TSF

25 Janeiro, 2023

"Venham ver de que é que estamos a falar, porque realmente é um palco que não tem comparação com nenhuma estrutura equivalente que se tenha feito em Portugal." As palavras são de Anacoreta Correia, vice-presidente da câmara de Lisboa, e servem de justificação, mas também de elogio, ao palco-altar que está no centro da polémica das Jornadas Mundiais da Juventude. Vai custar mais de quatro milhões de euros e ainda não está montado, mas já levanta questões.

A Ucrânia soube no mesmo dia, de forma oficial, que vai receber carros de combate de duas potências militares: Leopard 2 da Alemanha e M1 Abrams dos Estados Unidos. Embora ainda demorem alguns meses a chegar à linha da frente, estes equipamentos já deixam Zelensky - que foi apanhado de surpresa pela novidade - satisfeito e agradecido.

O PSD considera que o primeiro-ministro, António Costa, admitiu ter interferido junto do Banco de Portugal nas respostas que apresentou sobre a venda do Banif e sobre eventuais diligências por Isabel dos Santos, mas admite dar uma segunda oportunidade a Costa para explicar-se, não avançando já para o inquérito parlamentar. Por outro lado, o Chega entende que essa será a única forma de obter respostas do líder do Governo.

Já o PS quer ouvir o lado do Banco de Portugal e pediu toda a documentação relacionada com o processo, tendo especial interesse na semana de abril de 2016 em que foi anunciado um acordo entre os acionistas do BPI que, sete dias depois, ficava sem efeito.

O homem suspeito de ameaçar matar Marcelo Rebelo de Sousa ficou sujeito a prisão preventiva no Hospital Prisional de Caxias. "Isto não é um caso de polícia. É mais um caso de saúde mental que tem de ser tratado e o tribunal foi sensível a isso", assinalou o advogado.

Em luta pela valorização de salários, os trabalhadores da CP e da IP anunciaram uma nova greve para o dia 9 de fevereiro.

Embora reconheça "novos desafios", o ministro da Educação garante que o Governo está a ouvir as reivindicações dos professores e reforçou, no Parlamento, o empenho do executivo em "construir soluções".

Com o Governo em Castelo Branco - onde se reúne esta quinta-feira em Conselho de Ministros - o secretário de Estado do Turismo deixou, na TSF, um roteiro pelo distrito. E inclui uma sugestão para António Costa relaxar perante a sucessão de polémicas no executivo.

Com Porro a gerar cada vez mais interesse, o Sporting começa a olhar para alternativas. Uma delas é van Ewijk, lateral neerlandês, um jogador "muito competitivo, rápido, mas também alguém que aprende com grande facilidade".