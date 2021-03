O papel-bíblia comunista: memória e presente do Avante!

Manuel Rodrigues na redação da TSF © André Cunha/TSF

O momento histórico para o jornal nonagenário do partido centenário serviu de motivo para uma visita à redação, na Soeiro Pereira Gomes, em Lisboa. O diretor, Manuel Rodrigues, recebeu a TSF com o jornal quase a seguir para a gráfica. A conversa com o repórter André Cunha começa pela memória do período clandestino, numa época em que fazer e distribuir o Avante! implicava correr riscos extremos.

Manuel Rodrigues recorda os tempos iniciais do "Avante!", um jornal que chegava a caber numa caixa de fósforos.

Ontem, a TSF visitou a redação do jornal oficial do PCP, na hora de fecho da edição do centenário. Hoje, já com o Avante! a circular, o diretor da publicação esteve como convidado na redação da rádio para refletir sobre a abordagem e o alinhamento editorial das notícias das oito da manhã.

Manuel Rodrigues analisa o alinhamento do noticiário das 8h00 desta quinta-feira, na TSF.